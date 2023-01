(Washington) La Russie a libéré un ancien marin de l’US Navy qui était détenu depuis avril dernier, a annoncé jeudi l’ex-diplomate américain Bill Richardson, spécialisé dans les missions délicates pour obtenir la libération de ses compatriotes.

Agence France-Presse

« Taylor Dudley a été libéré de Russie aujourd’hui 12 janvier 2023 » à un poste-frontière entre la Pologne et la Russie et est « sur le chemin du retour », a indiqué dans un communiqué cet ancien élu et ambassadeur.

Les négociations pour la libération de l’ex-marin se sont faites « discrètement », a-t-il précisé.

« Tandis que nous célébrons le retour sauf de Taylor, nous demeurons très préoccupés par le sort de Paul Whelan et déterminés à travailler à son retour », a ajouté Bill Richardson.

L’ancien militaire américain Paul Whelan a été arrêté en Russie en 2018 et condamné à 16 ans de prison pour « espionnage », malgré ses dénégations.

Les États-Unis s’efforcent d’obtenir sa libération depuis, le président Joe Biden ayant promis en décembre de ne « jamais » abandonner les efforts en ce sens, au moment du retour de la vedette américaine du basket Brittney Griner, échangée par les États-Unis avec la Russie contre le célèbre trafiquant d’armes Viktor Bout.

« Hélas, Moscou traite le cas de Paul [Whelan] de façon différente que celui de Brittney, et même si nous avons échoué à obtenir la libération de Paul, nous n’abandonnerons jamais », avait déclaré Joe Biden.