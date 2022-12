Un aquarium géant éclate dans un hôtel de Berlin

(Berlin) Un aquarium géant, haut d’une quinzaine de mètres et situé dans la cour d’un hôtel prestigieux de Berlin, a éclaté vendredi, déversant plus d’un million de litres d’eau, des poissons et faisant deux blessés, ont annoncé vendredi la police et les pompiers.