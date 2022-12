« Nous voyons que la ligne éditoriale de cette publication ne va pas au-delà du courant dominant dans toute l’Europe qui a un caractère d’absolu aveuglement, anti-russe et furieusement russophobe », a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

(Moscou) Le Kremlin a fustigé jeudi la « russophobie » et « l’aveuglement » du magazine américain Time, qui a désigné comme personnalités de l’année 2022 le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ainsi que « l’esprit ukrainien » face à Moscou.

Agence France-Presse

Le magazine Time a, lui, estimé que M. Zelensky avait « galvanisé le monde d’une manière pas vue depuis des décennies », évoquant un choix cette année qui n’a « jamais été aussi clair ».

PHOTO NEIL JAMIESON, AGENCE FRANCE-PRESSE

Critiqué avant l’offensive du Kremlin fin février pour n’avoir pas su porter les réformes qu’il avait promises pour l’Ukraine, Volodymyr Zelensky a trouvé une nouvelle stature avec le conflit, ralliant la population et ses troupes via des messages vidéos et des déplacements sur le terrain.

Il a aussi gagné le soutien crucial des Occidentaux grâce à ses nombreux discours à distance, rencontres et appels téléphoniques quasi quotidiens.

Les responsables russes le présentent, à l’inverse, comme étant à la tête d’une clique de « nazis » ou de « drogués » et fustigent son refus de négocier avec le président russe Vladimir Poutine.

M. Peskov a martelé jeudi que le conflit pouvait se terminer « demain s’il (Zelensky) le souhaite ».