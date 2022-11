Le pape a évoqué la « cruauté » à laquelle l’Ukraine est confrontée avec l’offensive russe dans une entrevue accordée au journal jésuite américain America et publiée lundi sur son site.

(Moscou) La Russie a exprimé son « indignation » après des propos du pape François sur le rôle présumé des minorités ethniques russes dans le conflit en Ukraine, ont rapporté mardi les agences de presse russes.

« Quand je parle de l’Ukraine, je parle de la cruauté parce que j’ai beaucoup d’informations sur la cruauté des troupes » qui arrivent en Ukraine, a déclaré le pape, qui s’est exprimé en espagnol.

« Les plus cruels sont peut-être ceux qui viennent de Russie, mais (qui ne sont) pas de tradition russe, comme les Tchétchènes, les Bouriates », a-t-il déclaré.

La Tchétchénie est une république du Caucase russe à majorité musulmane, la Bouriatie est elle une région bouddhiste de Sibérie située entre le lac Baïkal et la Mongolie.

Moscou a déposé mardi une plainte officielle auprès du Vatican après les propos du pape, selon l’agence de presse publique RIA Novosti.

« J’ai exprimé mon indignation après ces insinuations et indiqué que rien ne pouvait ébranler la cohésion et l’unité du peuple multinational russe », a déclaré à l’agence l’ambassadeur russe auprès du Saint-Siège, Alexandre Avdeïev.

La Russie a été accusée en septembre de mobiliser de manière disproportionnée des hommes appartenant à des minorités ethniques de Sibérie et du Caucase pour appuyer son offensive en Ukraine, après l’annonce par le Kremlin d’une mobilisation partielle qui a touché environ 300 000 réservistes.

Selon les critiques du Kremlin, les minorités concentrées dans des régions russes pauvres et reculées comptent aussi plus de soldats tués sur le front en Ukraine, en comparaison avec les Russes ethniques.

Mais ces minorités ont également été accusées d’avoir joué un rôle dans des atrocités attribuées par Kyiv aux forces russes, comme le massacre de Boutcha.

La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a fustigé lundi sur Telegram les propos du pape en lançant : « Ce n’est même plus de la russophobie, c’est de la perversion ».

L’ONG Free Buryatia Foundation (« Bouriatie libre »), basée aux États-Unis et qui apporte notamment une assistance juridique aux soldats russes qui ne souhaitent pas prendre part à l’offensive en Ukraine, a également critiqué les propos du pape François.

« Les stéréotypes restent des stéréotypes, peu importe qui les reproduit : des militants, des politiciens ou des leaders spirituels. Et les remarques du pape sur les Bouriates et Tchétchènes sont non seulement des stéréotypes racistes, mais aussi des mensonges », a regretté l’organisation dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.