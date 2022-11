Politique étrangère

Rishi Sunak souhaite défendre plus fortement les valeurs du Royaume-Uni

(Londres) Le premier ministre britannique Rishi Sunak va affirmer lundi que le Royaume-Uni doit défendre plus fortement ses valeurs de liberté et d’ouverture, en particulier face à la Chine et la Russie, dans son premier discours majeur de politique étrangère.