Guerre en Ukraine, jour 272

Kyiv sans eau ni électricité après de nouvelles frappes russes

(Kyiv) Des frappes russes sur les infrastructures ukrainiennes mercredi ont entraîné des coupures massives d’électricité et d’eau, notamment dans la capitale Kyiv, faisant au moins six morts, provoquant la déconnexion de trois centrales nucléaires et affectant jusqu’à la Moldavie voisine.