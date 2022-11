(Moscou) La péninsule ukrainienne de Crimée, contrôlée par la Russie, a été visée par une attaque de drones mardi, les forces russes sur place étant « en alerte », ont indiqué les autorités installées par le Kremlin.

Agence France-Presse

« Il y a une attaque avec des drones », a déclaré sur Telegram le gouverneur de la région administrative de Sébastopol en Crimée, installé par Moscou, Mikhaïl Razvojaïev. « Nos forces de défense aérienne sont en train de travailler en ce moment même ».

Il a précisé que deux drones avaient « déjà été abattus ».

Mikhaïl Razvozhayev a ajouté qu’aucune infrastructure civile n’avait été endommagée et a appelé les habitants à « rester calmes. »

Dans une publication postée ultérieurement sur le réseau, il a indiqué que les forces de défense aérienne avaient abattu deux drones près de la centrale électrique de Balaklava, qui a déjà subi des attaques par le passé. « Maintenant, la ville est calme », a déclaré M. Razvozhayev. « Mais toutes les forces et tous les services se préparent au combat. »

La flotte russe de la mer Noire, basée dans le port de Sébastopol, en Crimée, avait été attaquée fin octobre par ce que les autorités avaient qualifié d’attaque de drones « massive ».

Cette attaque, qui avait endommagé au moins un de ses navires, avait conduit Moscou à se retirer brièvement de l’accord historique sur les céréales en Ukraine.

La Russie a annexé la Crimée en 2014 et Kyiv ambitionne de la reconquérir.

Les forces russes ont attaqué l’Ukraine depuis plusieurs directions le 24 février, notamment depuis la Crimée.

Le gouverneur de la région nommé par Moscou a déclaré la semaine dernière que les autorités renforçaient leurs positions sur la péninsule alors que les forces de Kyiv récupèrent des territoires dans la région voisine de Kherson.

L’Ukraine met en garde l’UE contre la « fatigue » face à la guerre

Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba a mis en garde l’Union européenne mardi contre la « fatigue » face à la guerre en Ukraine, pressant l’adoption d’un nouveau paquet de sanctions contre Moscou.

« J’appelle mes collègues dans l’UE » à « rejeter tout doute » et toute « fatigue » et à « finaliser au plus vite le neuvième paquet de sanctions » qui est « attendu depuis longtemps », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse en ligne.

« Si nous, les Ukrainiens, ne sommes pas fatigués, le reste de l’Europe n’a pas de droit moral ni politique de se fatiguer », a martelé le ministre.

Il a notamment exigé de sanctionner l’opérateur nucléaire public Rosatom en raison de son rôle dans l’occupation par la Russie de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, la plus grande en Europe.

M. Kouleba a également souligné l’importance de sanctions permettant de « freiner » l’industrie militaire russe.

« La capacité de la Russie à produire de nouveaux missiles doit être détruite afin de les empêcher d’avoir des ressources supplémentaires pour tuer des Ukrainiens, détruire les villes ukrainiennes et le système énergétique », a fait valoir.

Alors que Moscou pilonne depuis des semaines des infrastructures énergétiques du pays, plongeant dans le noir des millions de foyers ukrainiens, il a demandé à nouveau aux Occidentaux d’augmenter ses livraisons d’armes, notamment de systèmes de défense antiaérienne.