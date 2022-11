(Kyiv) Les autorités ukrainiennes ont commencé à évacuer les civils des zones récemment libérées de la région de Kherson et de la province voisine de Mykolaïv, craignant que les dommages aux infrastructures ne soient trop graves pour que les gens puissent supporter l’hiver à venir, ont annoncé lundi des responsables.

Les habitants des deux régions du sud, régulièrement bombardées ces derniers mois par les forces russes, ont été invités à se rendre dans des zones plus sûres du centre et de l’ouest du pays, a déclaré la vice-première ministre ukrainienne Iryna Vereshchuk.

Le gouvernement fournira « le transport, l’hébergement, les soins médicaux », a-t-elle assuré.

Les évacuations surviennent un peu plus d’une semaine après que l’Ukraine ait repris la ville de Kherson et ses environs. La libération de la région a marqué un gain majeur sur le champ de bataille, tandis que les évacuations mettent désormais en évidence les difficultés auxquelles le pays est confronté à la suite du bombardement russe de son infrastructure électrique alors que le temps hivernal s’installe.

La Russie a pilonné le réseau électrique ukrainien et d’autres infrastructures depuis les airs, provoquant des coupures de courant généralisées et laissant des millions d’Ukrainiens sans chauffage, électricité ou eau alors que le froid glacial et la neige recouvrent la capitale, Kyiv, et d’autres villes.

Dans 15 régions ukrainiennes, des coupures de courant de quatre heures ou plus étaient attendues lundi, selon Volodymyr Kudrytsky, le chef de l’opérateur de réseau public ukrainien, Ukrenergo. Plus de 40 % des installations énergétiques du pays ont été endommagées par des frappes de missiles russes ces dernières semaines.

Dimanche, de puissantes explosions de bombardements ont secoué la région ukrainienne de Zaporijjia, le site de la plus grande centrale nucléaire d’Europe. L’AIEA, l’organisme mondial de surveillance nucléaire, a appelé à « des mesures urgentes pour aider à prévenir un accident nucléaire » dans l’installation occupée par la Russie.

Kyiv et Moscou se sont mutuellement blâmés pour les bombardements qui ont eu lieu après des semaines de calme relatif dans la région qui a été le théâtre de combats entre les forces russes et ukrainiennes depuis l’invasion russe le 24 février.

Dans des combats ailleurs, au moins quatre civils ont été tués et huit autres blessés en Ukraine au cours des dernières 24 heures, a indiqué lundi le chef adjoint du bureau présidentiel du pays, Kyrylo Timochenko.

Une frappe de missile russe dans la région du nord-est de Kharkiv dimanche soir a tué une personne et fait deux autres blessés, selon le gouverneur de Kharkiv Oleh Syniehubov. La frappe a touché un immeuble résidentiel du village de Shevchenkove, a ajouté M. Syniehubov, tuant une femme de 38 ans.

Une personne a été blessée dans la nuit dans la région de Dnipropetrovsk, où les forces russes ont bombardé la ville de Nikopol et ses environs, selon le gouverneur Valentyn Reznichenko.

Dans la région orientale de Donetsk, partiellement contrôlée par Moscou, les forces russes ont bombardé 14 villes et villages, a annoncé le gouverneur ukrainien de la région, Pavlo Kyrylenko.

De violents combats se déroulaient dans la région proche de la ville de Bakhmout, où une école a été endommagée par des bombardements. À Makiivka, qui est sous contrôle russe, un dépôt pétrolier a été touché par « un objet explosif » et a pris feu, ont indiqué les autorités locales installées à Moscou.

Dans la région voisine de Louhansk, dont la majeure partie est sous contrôle russe, l’armée ukrainienne progresse vers les villes clés de Kreminna et Svatove, où les Russes ont mis en place une ligne de défense, selon le gouverneur ukrainien de Louhansk, Serhiy Haidai.

« Il y a des succès et l’armée ukrainienne avance très lentement, mais il sera beaucoup plus difficile pour les Russes de se défendre après la reprise de Svatove et de Kreminna », a déclaré M. Haidai à la télévision ukrainienne.

Kyiv dit avoir découvert quatre « sites de torture » russes à Kherson

Le parquet général ukrainien a annoncé lundi avoir découvert quatre « sites de torture » utilisés par les Russes à Kherson lors de leur occupation de cette ville du sud de l’Ukraine jusqu’à sa reprise par les troupes de Kyiv le 11 novembre.

« À Kherson, les procureurs continuent d’établir les crimes de la Russie : des sites de torture ont été établis dans quatre bâtiments », a indiqué le parquet ukrainien sur Telegram.

Selon le parquet, les enquêteurs ukrainiens se sont rendus dans « quatre » immeubles, notamment des « centres de détention provisoire » d’avant-guerre, « où, lors de la prise de la ville, les occupants ont illégalement détenu des personnes et les ont brutalement torturées ».

« Des morceaux de matraques en caoutchouc, une batte en bois, un appareil utilisé par les occupants pour électrocuter les civils, une lampe à incandescence et des balles […] ont été saisis », a ajouté la même source, dix jours après la reprise de Kherson par l’armée ukrainienne.

« Les travaux visant à établir les lieux des chambres de torture et de détention illégales de personnes se poursuivent », a affirmé le parquet général ukrainien, précisant vouloir également « identifier toutes les victimes ».

Depuis la libération de Kherson le 11 novembre, Kyiv a dénoncé à plusieurs reprises les « crimes de guerre » et les « atrocités » russes dans la région de Kherson.

Moscou n’a, à ce stade, pas réagi à ces accusations.

- Avec Agence France-Presse