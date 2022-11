(Genève) De nombreux prisonniers de guerre capturés par les deux parties en conflit en Ukraine depuis l’invasion russe sont soumis à la torture et aux mauvais traitements, a alerté l’ONU mardi.

Matilda Bogner, qui dirige la Mission de surveillance des droits de l’homme en Ukraine, a longuement décrit les sévices subis des deux côtés par les prisonniers de guerre, dont certains sont entassés dans des camions, d’autres tabassés ou dénudés ou encore torturés à l’électricité.

Au cours des derniers mois, la mission a interrogé 159 prisonniers de guerre (139 hommes et 20 femmes) détenus par la Russie et ses groupes armés affiliés et 175 prisonniers de guerre (tous des hommes) capturés par l’Ukraine.

La mission a bénéficié d’un accès sans entrave aux lieux d’internement des prisonniers de guerre contrôlés par le gouvernement ukrainien, mais l’ONU, malgré ses demandes, n’a toujours pas obtenu d’accès confidentiel aux prisonniers de guerre internés par la Russe et ses groupes armés affiliés.

La mission a toutefois rencontré des prisonniers de guerre ukrainiens qui avaient été libérés. Mme Bogner a expliqué que ceux qui étaient détenus par les forces russes étaient torturés de façon « assez systématique ». Les simples soldats étaient moins sévèrement torturés que d’autres, notamment que les « snipers » et les artilleurs.

« La grande majorité » des personnes interrogées capturées par les forces russes et ses groupes armés alliés « nous ont dit avoir été torturées et maltraitées pendant leur internement », a indiqué Mme Bogner. Non seulement pour leur extorquer des informations, mais aussi pour les « intimider et humilier » au quotidien.

« Attaqués par des chiens »

Dès leur capture, certains étaient battus, puis transportés vers leur lieu de détention, « souvent dans des camions ou des bus surpeuplés », sans avoir toujours accès à l’eau et des toilettes pendant plus d’une journée.

« Leurs mains étaient attachées et leurs yeux recouverts de ruban adhésif si serré qu’il laissait des blessures sur leurs poignets et leur visage », a raconté Mme Bogner.

À leur arrivée, les prisonniers de guerre sont soumis à des « procédures d’admission », selon les témoignages recueillis par l’ONU, durant laquelle ils sont notamment passés à tabac, attaqués par des chiens ou dénudés. Plusieurs ont subi diverses formes de violences sexuelles.

« Des prisonniers de guerre ont décrit avoir été battus, notamment avec des matraques et des marteaux en bois, avoir reçu des coups de pied et des décharges électriques » avec des pistolets électriques notamment, a indiqué Mme Bogner.

L’ONU cherche à vérifier les informations qu’elle a reçues concernant le décès, rien qu’au mois d’avril, de 8 prisonniers de guerre qui étaient détenus dans une colonie pénitentiaire près d’Olenivka.

La mission a également interrogé 20 prisonnières de guerre, dont certaines avaient été envoyées dans la colonie pénitentiaire près d’Olenivka. Ces dernières, a indiqué la responsable onusienne, n’ont pas subi de violences physiques mais entendaient les cris des hommes torturés dans les cellules voisines.

Dans d’autres centres, des prisonnières capturées par les Russes ont raconté avoir été battues, électrocutées et menacées de violences sexuelles, ou ont été forcées de courir nues en présence de gardes.

« Décharges électriques »

L’ONU a par ailleurs reçu des « allégations crédibles » d’exécutions sommaires de prisonniers de guerre russes capturés par les forces ukrainiennes et de plusieurs cas de torture et de mauvais traitements.

« Nous avons documenté des cas de torture et de mauvais traitements, principalement lorsque des personnes étaient capturées (par Kyiv, NDLR), ou pendant qu’elles étaient soumises à un premier interrogatoire ou transférées dans des camps de transit et des lieux d’internement », a expliqué Mme Bogner.

Plusieurs ont été poignardés ou ont reçu des décharges électriques, des sévices infligés par des agents des forces de l’ordre ou des militaires ukrainiens.

« Beaucoup ont rapporté les mauvaises conditions, souvent humiliantes, de leur évacuation vers les camps de transit et les lieux d’internement. Souvent nus, ils étaient entassés dans des camions ou des fourgonnettes, les mains attachées dans le dos », a-t-elle ajouté.

Elle a également rappelé que l’interdiction de la torture et des mauvais traitements est « absolue », y compris en période de conflit armé.

L’Ukraine accuse Moscou d’envoyer des prisonniers africains au front

Kyiv a accusé mardi Moscou d’envoyer au front en Ukraine des détenus africains prisonniers en Russie, après la mort d’un étudiant zambien au combat alors qu’il purgeait une peine dans une prison près de Moscou.

« Poutine envoie des citoyens africains emprisonnés en Russie à la guerre en Ukraine », a dénoncé sur Twitter le porte-parole de la diplomatie ukrainienne, Oleg Nikolenko.

Lundi, la Zambie avait annoncé la mort d’un de ses concitoyens, Lemekhani Nathan Nyirenda, « décédé le 22 septembre 2022 en Ukraine », alors qu’il était censé être emprisonné dans en Russie.

La Zambie avait déclaré avoir demandé des explications à la Russie « sur les circonstances dans lesquelles un citoyen zambien, qui purge une peine de prison à Moscou, a pu être recruté pour combattre en Ukraine et perdre la vie ».

Dans un communiqué publié mardi, la diplomatie russe a affirmé « examiner » les « circonstances » de la mort de cet étudiant zambien de 23 ans.

« Les Africains ne devraient pas mourir pour les ambitions impériales malsaines de Poutine », a lancé mardi M. Nikolenko.

Le patron du groupe paramilitaire Wagner, Evgueni Prigojine, réputé proche de Vladimir Poutine, est accusé par l’Ukraine d’envoyer sur le front des milliers de combattants recrutés directement dans les prisons russes, contre la promesse d’un salaire important et d’une remise de peine.

Lemekhani Nathan Nyirenda avait été reconnu coupable d’avoir enfreint la loi russe en avril 2020, selon le gouvernement zambien qui n’a pas donné plus de détails lundi.

Cet étudiant en ingénierie nucléaire avait été condamné à neuf ans et six mois d’emprisonnement. Il purgeait sa peine dans une prison de moyenne sécurité dans la banlieue de Moscou.

Moscou juge « irréalistes » les conditions de Kyiv pour débuter des négociations

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a jugé mardi, en marge du G20 en Indonésie, « irréalistes » les conditions ukrainiennes pour entamer des pourparlers pour mettre fin à la guerre.

« Tous les problèmes proviennent de la partie ukrainienne qui refuse catégoriquement des négociations et avance des revendications manifestement irréalistes et pas en adéquation avec la situation », a-t-il déclaré.

Il a affirmé l’avoir signifié au président français Emmanuel Macron et au chancelier allemand Olaf Scholz lors « de courtes conversations » au cours du G20.

Selon lui, « le processus de règlement (du conflit) est freiné par l’Ukraine », pays que la Russie a envahi le 24 février dernier.

L’Ukraine réclame le retrait des troupes russes de son territoire et le retour de son intégrité territoriale, alors que Moscou a revendiqué l’annexion de quatre régions ukrainiennes fin septembre, en plus de la péninsule de Crimée annexée en 2014.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui signifié suite à ces annexions qu’il ne négocierait pas avec Vladimir Poutine.

Des contre-offensives militaires ont permis à l’Ukraine, armée par ses alliés occidentaux, de reconquérir des territoires perdus, forçant la Russie à d’humiliantes retraites.

M. Lavrov a dénoncé en outre le caractère « russophobe » de l’intervention de M. Zelensky devant le G20.

Sergueï Lavrov a également accusé une fois de plus l’Occident de mener une « guerre hybride » contre la Russie en usant de l’Ukraine.

Il a répété que Moscou avait été obligé de lancer son offensive contre son voisin pour se défendre et protéger les populations russophones.

Le chef de la diplomatie russe a indiqué en outre que, selon lui, les États-Unis ne préparaient pas de négociations de paix sur l’Ukraine.

« Concernant les informations selon lesquelles les Américains préparent des pourparlers, ces rumeurs apparaissent régulièrement, puis disparaissent », a-t-il dit.