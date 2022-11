PHOTO GUGLIELMO MANGIAPANE, REUTERS

« La voix de l’Italie en Europe sera forte : nous sommes prêts à affronter les grands dossiers, en commençant par la crise énergétique, en oeuvrant à une solution rapide et efficace afin de soutenir les familles et les entreprises et mettre un terme à la spéculation », a écrit Giorgia Meloni jeudi matin sur Twitter.