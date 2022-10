Guerre en Ukraine, jour 238

Des militaires iraniens seraient sur le terrain en Crimée, selon Washington

(Kyiv) L’Ukraine, frappée dans ses infrastructures et confrontée aux forces russes au sud et à l’est, s’est alarmée jeudi de l’ouverture possible d’un nouveau front au nord depuis la Biélorussie, au moment où l’aide militaire présumée de Téhéran à Moscou va selon Washington jusqu’à la présence de militaires iraniens en Crimée.