L’UE cherche son positionnement face à la Chine de Xi Jinping

(Bruxelles) Partenaires ? Concurrents ? Rivaux ? Et dans quel ordre ? Les Européens sont appelés à se positionner de manière plus claire - et plus ferme- face à la Chine, et à trouver leur propre voix au-delà des tensions croissantes entre Washington et Pékin.