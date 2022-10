(Moscou) Un avion militaire russe Su-34 s’est écrasé lundi dans un quartier habité de Ieïsk provoquant un gigantesque incendie dans un immeuble de cette ville située au bord de la mer d’Azov, proche de l’Ukraine, et faisant au moins trois morts, selon les autorités russes.

Agence France-Presse

Le ministre russe de la Santé Mikhaïl Mourchko a indiqué dans la nuit de lundi à mardi que l’accident avait trois morts et 19 blessés. Un précédent bilan donné par le ministère des Situations d’urgence faisait état de six morts et 19 blessés hospitalisés suite à cet écrasement, qui a provoqué un incendie dans le bâtiment de neuf niveaux où résident environ 600 habitants, dans la région de Krasnodar, où s’est produit le drame.

Le président russe Vladimir Poutine a lui été informé de l’écrasement et a dépêché à Ieïsk M. Mourachko et le ministre des Situations d’urgence, Alexandre Kourenkov, selon un communiqué du Kremlin.

PHOTO OSTOROZHNO NOVOSTI, FOURNIE PAR L’ASSOCIATED PRESS

« À l’endroit de la chute du Soukhoï 34 dans la cour d’un quartier d’habitation, le carburant de l’avion a pris feu », a indiqué le ministère de la Défense. Sur les réseaux sociaux, des images filmées par des témoins montrent un gigantesque incendie embrasant un immeuble d’habitation.

Selon le ministère des Situations d’urgence, cité par les agences russes, l’incendie a embrasé cinq des neuf niveaux de l’immeuble, couvrant quelque 2000 m2.

Le ministère de la Défense a indiqué que les pilotes du bombardier avaient pu s’éjecter. Il s’agissait d’un vol d’entraînement d’après la même source, qui évoque un problème technique après qu’« un des moteurs a pris feu au décollage ».

Le gouverneur de la région russe de Krasnodar, Vénïamin Kondratiev, a indiqué pour sa part que « toutes les unités des pompiers et des secours de la région s’occupent d’éteindre l’incendie ».

Marioupol en face

Immédiatement après l’accident « le feu s’est propagé à plusieurs étages. Dix-sept appartements sont touchés selon des informations préliminaires », a-t-il ajouté.

Selon M. Kondratiev, vers 17 h 30 GMT, l’incendie a été maîtrisé.

Le Comité d’enquête de Russie, chargé des principales investigations pénales, a indiqué sur Telegram qu’il ouvrait une « enquête criminelle ».

La ville de Ieïsk est située sur la mer d’Azov, dans le golfe de Taganrog, juste en face de la ville ukrainienne de Marioupol, ravagée par les bombardements et un long siège dans les premiers mois de l’offensive russe.

Oksana, une habitante du quartier où l’appareil s’est écrasé, a raconté par téléphone à l’AFP que la zone était bouclée. « Il y a un risque d’explosion. Tout est en feu de l’intérieur. Il y a de la fumée », a-t-elle dit.

C’est son enfant, seul à son domicile, qui l’a prévenue de la catastrophe.

« C’est un choc bien sûr, l’enfant était seul à la maison. Toutes les nuits déjà on se couchait avec la peur, Marioupol est juste en face », dit-elle, demandant à rester anonyme.

Sur les vidéos et photos diffusées en ligne, des flammes, visibles à travers une multitude de balcons et fenêtres, consument un immeuble beige typiquement soviétique.

Depuis l’entrée des forces russes en Ukraine, les vols sont interdits dans toute la région sauf aux avions militaires russes.

Les accidents impliquant des avions militaires restent relativement courants en Russie.