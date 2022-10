(Paris) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé mardi la candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO du centre historique de la ville d’Odessa, réputée pour son architecture et « cible de bombardements russes ».

Agence France-Presse

Dans le cadre du Conseil exécutif de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), M. Zelensky s’est adressé dans un message vidéo préenregistré aux 58 États membres du Conseil pour officialiser cette candidature.

Odessa, ville portuaire de la mer Noire, célèbre notamment pour ses escaliers monumentaux et son centre historique, est un point stratégique dans le conflit. Elle a été bombardée plusieurs fois par les forces russes.

« Nous devons envoyer un signal clair selon lequel le monde ne fermera pas les yeux face à la destruction de notre histoire commune, de notre culture commune, de notre héritage commun », a lancé le président ukrainien. « L’une des étapes devrait être la préservation du centre historique d’Odessa – une belle ville, un port important sur la mer Noire et une source de culture pour des millions de personnes à travers différents pays ».

M. Zelensky a expliqué avoir transmis à l’UNESCO – dont le siège est à Paris – le dossier de candidature. « Odessa, comme toutes les autres villes d’Ukraine, est une cible des bombardements russes. S’il vous plaît, soutenez Odessa ! Montrez précisément au niveau de l’UNESCO que la terreur russe doit cesser », a-t-il exhorté.

« 540 est le nombre total d’objets de l’héritage culturel, d’institutions culturelles et de monuments religieux endommagés par les bombardements russes en Ukraine depuis le début de la guerre le 24 février » dernier, a dénoncé le président ukrainien.

Dans un communiqué, la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, note que « le centre de la ville portuaire d’Odessa, creuset d’échanges et de migrations, s’est construit grâce à des influences multiples. Il porte un héritage et une histoire qui résonnent à travers le monde et constituent un symbole fort ».

Le dossier de candidature va être évalué « dès la prochaine session du Comité du patrimoine mondial » qui aura « la responsabilité de statuer sur cette candidature », ajoute le communiqué. À ce jour, aucune nouvelle date n’a été fixée pour cette prochaine session du Comité, qui aurait dû se dérouler en juillet en Fédération de Russie, mais a été reportée en raison du conflit en Ukraine.

Sur le plan juridique, l’inscription du centre historique d’Odessa sur la liste du patrimoine mondial établirait « une zone de protection élargie au titre de la Convention de l’UNESCO de 1972 pour la protection du patrimoine mondial », souligne le communiqué de l’UNESCO.

« Au titre de cette Convention – dont l’Ukraine et la Russie sont toutes deux signataires –, tous les États parties s’engagent à apporter leurs concours à la protection des sites inscrits et ont en outre l’obligation de ne prendre délibérément aucune mesure susceptible d’endommager directement ou indirectement ce patrimoine », ajoute l’UNESCO. Par ailleurs, une « inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril ouvrirait aussi accès à des mécanismes d’assistance internationale d’urgence, techniques et financiers, afin de renforcer la protection du bien et d’aider à sa réhabilitation ».

Dans l’ensemble de l’Ukraine, l’UNESCO indique qu’« à ce jour, aucun des sites culturels ukrainiens bénéficiant de la protection de l’UNESCO au titre de leur inscription sur la liste du patrimoine mondial n’a été bombardé ».

Dans son message vidéo, M. Zelensky a fait part de « sa reconnaissance » envers l’UNESCO pour les actions qu’elle mène en Ukraine dans le cadre de son mandat.

Mais il a aussi à nouveau réclamé que la Russie, « un État terroriste » soit « exclue de tous les organes de l’UNESCO et de l’organisation elle-même ». « Chers défenseurs de l’héritage éducatif, scientifique et culturel de l’humanité, s’il vous plaît dites-moi pourquoi les représentants de la Russie sont toujours parmi vous. Que font-ils à l’UNESCO ? », a interpellé le président ukrainien.