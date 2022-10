(Kyiv) Une personne a été blessée dans des attaques aux drones kamikazes de production iranienne contre la ville de Bila Tserkva, à une centaine de kilomètres au sud de Kyiv, a indiqué mercredi le gouverneur régional, une première du genre dans cette zone.

Agence France-Presse

« Dans la nuit, l’ennemi a effectué des frappes aux drones kamikazes de type Shahed-136 contre Bila Tserkva », provoquant des incendies, a indiqué le gouverneur Oleksiï Kouleba sur Telegram.

« Il y a eu six coups et explosions », a-t-il précisé faisant état d’un blessé et de dommages infligés à des infrastructures dans cette ville qui comptait environ 200 000 habitants avant l’invasion russe lancée en février et qui abrite plusieurs unités militaires.

Le commandement Sud de l’armée ukrainienne a de son côté indiqué sur Telegram avoir abattu six drones du même type dans la nuit. La porte-parole du commandement Natalia Goumeniouk a précisé à l’AFP que ces appareils avaient été abattus dans le district de Mykolaïv.

L’Ukraine a fait état en septembre des premières attaques russes effectuées à l’aide de drones de fabrication iranienne, mais celles-ci ont visé jusqu’ici principalement le sud du pays, notamment la ville stratégique d’Odessa sur la mer Noire.

Selon des médias, l’Iran a livré à la Russie des centaines de ses drones malgré les avertissements de Washington, allié de Kyiv.

L’Ukraine avait annoncé le même jour qu’elle allait « réduire significativement » la présence diplomatique de l’Iran chez elle en représailles aux livraisons de drones de Téhéran à Moscou, en supprimant l’accréditation de l’ambassadeur d’Iran et en « réduisant considérablement » personnel diplomatique de l’ambassade iranienne.

Téhéran a dit regretter cette décision « basée sur des informations non fondées, relayées par la propagande des médias étrangers » contre l’Iran.