(Moscou) Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a appelé lundi à mobiliser les écoliers pour la récolte des pommes de terre dans cette ex-république soviétique, assurant que ce serait un « bon entraînement physique » pour eux et le « bonheur » pour leurs parents.

Principal allié du président russe Vladimir Poutine, M. Loukachenko, un ancien directeur de ferme d’État soviétique qui dirige le pays d’une main de fer depuis 1994, est connu pour ses envolées verbales et ses propositions radicales.

Il s’est indigné lundi lors d’une réunion gouvernementale qu’il soit interdit dans les écoles biélorusses de « mobiliser les élèves pour la récolte des pommes ou des pommes de terre », qualifiant cet état de fait de « sauvagerie ».

« Avec quel exemple va-t-on alors élever nos écoliers, nos enfants ? », a-t-il lancé, renvoyant à cette pratique qui existait du temps de l’URSS.

« On dit que c’est de l’exploitation. Mais de quelle exploitation peut-il s’agir si une personne va travailler pendant cinq ou six heures ? Ce sera le bonheur pour les parents et un bon entraînement physique pour les enfants », a encore lancé M. Loukachenko, estimant que cela allait « unir les gens ».

M. Loukachenko avait recommandé en 2020 le sauna, un verre de vodka par jour et des travaux dans les champs, en tracteur, comme remèdes efficaces contre le coronavirus.

Allié de Moscou et frontalier de l’Ukraine, la Biélorussie ne participe pas directement à l’offensive russe, mais a placé en février son territoire à la disposition des forces russes, qui s’en sont servi comme base arrière pour leur attaque initiale contre Kyiv.