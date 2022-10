(Washington) La Banque mondiale (BM) a annoncé vendredi accorder 530 millions de dollars supplémentaires de soutien à l’Ukraine afin de lui permettre de « faire face aux besoins urgents engendrés par l’invasion russe ».

Agence France-Presse

Ce soutien, qui prend la forme d’un nouveau prêt via la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), est garanti par le Royaume-Uni à hauteur de 500 millions de dollars et par le Danemark pour 30 millions, a précisé l’institution dans son communiqué.

« Le bilan des destructions et dommages en Ukraine et impressionnant et continue d’augmenter. Le soutien de la communauté internationale a jusqu’ici été impressionnant […]. Le peuple ukrainien fait face à un long chemin en vue de la reconstruction et les partenaires poursuivront leur soutien », a déclaré la vice-présidente de la BM pour l’Europe et l’Asie centrale Anna Bjerde, citée dans le communiqué.

Selon les estimations réalisées par l’institution, « les coûts à long terme de la reconstruction sont énormes et dépassent largement les 100 milliards de dollars sur les trois prochaines années », a ajouté Mme Bjerde.

Cette nouvelle tranche porte l’aide accordée par la BM en faveur de l’Ukraine à 13 milliards de dollars depuis le début du conflit, dont 11 milliards ont d’ores et déjà été décaissés.

Un peu plus tôt dans la journée, le Congrès américain a également voté une nouvelle tranche d’aide de 12,3 milliards à destination de l’Ukraine, dont environ 5 milliards CAD d’équipements militaires, portant l’enveloppe totale américaine à plus de 88 milliards CAD depuis le début de l’invasion russe.

La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen en a profité pour appeler « les autres donateurs à non seulement accélérer leurs décaissements vers l’Ukraine mais également à augmenter leur aide ».

Alors que les contre-offensives ukrainiennes se poursuivent dans le nord-est et le sud-ouest du pays, le président russe Vladimir Poutine a annoncé l’annexion officielle de quatre régions ukrainiennes actuellement occupées, promettant la victoire devant plusieurs milliers de personnes rassemblées sur la Place Rouge à Moscou.

« L’Amérique et ses alliés ne se laisseront pas intimider » et Vladimir Poutine « ne nous effrayera pas », a répondu le président américain Joe Biden lors d’un discours à la Maison-Blanche, promettant que l’OTAN défendrait « chaque centimètre » de son territoire.