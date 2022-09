Londres ouvre les vannes budgétaires face à l’inflation

(Londres) Le nouveau gouvernement de Liz Truss a dévoilé une série de mesures budgétaires vendredi mêlant aides massives aux factures énergétiques en pleine crise du coût de la vie et baisses d’impôts tous azimuts ciblant les plus aisés, dont le coût vertigineux n’a pas été pleinement dévoilé et fait craindre un sérieux dérapage des finances publiques.