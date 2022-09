Élisabeth II 1926-2022

Les funérailles de la reine, un casse-tête diplomatique

(Londres) Des centaines de dignitaires étrangers et têtes couronnées sont attendus lundi à Londres pour les funérailles d’État de la reine Élisabeth II, un casse-tête sécuritaire et diplomatique, entre privilèges accordés à certains et invités controversés.