(Londres et Windsor) Réunie dans le deuil derrière le cercueil d’Élisabeth II, la famille royale britannique s’est jointe lundi à des centaines de dignitaires étrangers à l’abbaye de Westminster à Londres pour des adieux en grande pompe à la souveraine, à la hauteur de sa popularité planétaire.

Jean-Christophe Laurence La Presse

Les Britanniques font ce matin leurs derniers adieux à la reine, avec des funérailles parfaitement chorégraphiées.

La chapelle ardente s’est terminée à 6 h 30, heure locale, après quatre jours et quatre nuits de visites interrompues.

À 10 h 35, des gardes royaux ont emporté le cercueil d’Élizabeth II à l’extérieur du Westminster Hall, et l’ont déposé sur un affût de canon de la Royal Navy, tiré par 142 marins, une tradition remontant aux funérailles de la reine Victoria en 1901.

Pour la petite (et la grande) histoire, le même chariot avait été utilisé pour les funérailles d’Edouard VII en 1910, de George V en 1936, de George VI en 1952 et de Winston Churchill en 1965 et de Lord Mountbatten en 1979.

Dans un ballet militaire parfaitement huilé, sur fond de cornemuses tristes, le cortège s’est ensuite dirigé vers l’Abbaye de Westminster, là où la reine s’est mariée en 1947 et été couronnée en 1953.

Puis le cercueil, à nouveau porté par les gardes, est entré dans l’abbaye, suivi du roi Charles, du prince Andrew, de la princesse Anne, du prince Edward et des princes William et Harry, sous le regard solennel de 2000 invités de prestige, dont le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron, et le premier ministre canadien Justin Trudeau, accompagné de Sophie Grégoire, pour ne nommer que ceux-là.

La cérémonie dirigée par le doyen de Westminster David Doyle, s’est interrompue pour une minute de silence nationale, où le Royaume, exceptionnellement uni, a semblé s’immobiliser d’un seul coup. Dernier hommage d’un peuple à sa souveraine pendant 70 ans. Derniers adieux, peut-être, à une époque révolue, que ce deuil national de 12 jours a entretenu de façon à la fois retenue et ostentatoire.

La cérémonie a ensuite repris son cours, pour emmener le cercueil à Wellington Arch à Londres, d’où la défunte reine sera emmenée vers sa dernière demeure, le château de Windsor, où elle reposera ultimement, à compter de ce soir.

« Tout cela est très émotionnel » nous confiera Peter Ord, ancien aide royal au château de Balmoral, rencontré un peu plus tôt à la gare de Vauxhall, au centre de Londres, en route vers Windsor.

M. Ord et sa femme Jane font partie des 800 « happy few » qui participeront cet après-midi à la cérémonie de la chapelle Saint George. Pendant 13 ans, il a côtoyé la reine de façon régulière. Au point de nous confier ce secret : elle aimait les casse-tête.

Que la reine soit décédée à son château écossais revêt pour lui une signification particulière.

« Beaucoup de gens en Écosse appréciaient le fait qu’elle ait profité de l’Écosse, et beaucoup apprécient le fait qu’elle y ait passé ses derniers jours », nous a-t-il confié, vêtu d’un kilt du clan Urquhart.