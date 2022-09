Des enfants « jouent » les soldats sur les routes ukrainiennes

(Lozova) Iaroslav et Nazar, 11 ans chacun, portent une veste kaki, un fusil en bois et une mitraillette en plastique. Lorsqu’ils ne suivent pas leur classe en ligne, ils tiennent un faux « checkpoint » sur la route et arrêtent les passants.