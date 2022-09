(Londres, Grande-Bretagne) Business as usual ? Pas tout à fait. Même si la vie continue à Londres, il y avait vendredi matin quelque chose de différent dans l’air…

Jean-Christophe Laurence La Presse

La ville, qui grouillait de vie il y a encore deux jours, avec les piaillements de la rentrée scolaire, semblait tout à coup plus éteinte. Avec raison.

Pour la première fois depuis 70 ans, le Royaume-Uni s’est réveillé sans la reine Élisabeth II, morte jeudi à l’âge de 96 ans. Dans un pays où la plupart des habitants n’ont connu qu’elle comme souveraine, ce départ laisse un trou béant, que son fils Charles III, de tout temps moins populaire, ne parviendra peut-être jamais à remplir.

On ose à peine imaginer les proportions du deuil national qui doit se déployer pendant les 10 prochains jours. Entre les branches, on murmure que des millions de personnes viendront dans la capitale à la fin de la semaine pour défiler devant la reine, qui doit être exposée à Westminster, et que l’attente pourrait durer jusqu’à 24 h.

La pluie qui s’est abattue à midi sur la capitale rajoutait à cette ambiance de fin de règne. Les Londoniens marchaient lentement sur la chaussée mouillée, en ayant l’air de réfléchir à la page d’histoire qui vient de se tourner.

Des milliers s’étaient aussi donné rendez-vous à Buckingham Palace, tout en sachant que la reine n’y était pas et qu’elle n’y sera plus, sinon quelques heures, mardi et mercredi, quand on aura rapatrié son cercueil d’Écosse, où elle a rendu son dernier souffle.

PHOTO MAJA SMIEJKOWSKA, REUTERS Les Britanniques accueillent le roi Charles III à son arrivée à Buckingham Palace, vendredi.

On ne peut pas dire que l’ambiance était lourde devant les grilles du château. Calme et recueillie seraient des mots plus justes. Tout le monde s’y attendait, il n’y a ni choc ni surprise, juste l’inévitable fatalité. « Je pense que les gens sont encore sonnés » nous dira un bobby, en poste depuis tôt le matin.

Quand il a commencé à pleuvoir, des centaines de parapluies se sont ouverts en même temps. Impression d’une mise en scène soigneusement préparée pour l’épisode final de The Crown. Au sommet du château, le drapeau britannique était descendu à mi-mât. Les policiers ont dispersé la foule pour laisser passer le cortège militaire du King’s Troup Royal Horse Artillery, dans un de ces ballets si typiquement britanniques.

PHOTO CHRISTOPHE ENA, ASSOCIATED PRESS

Puis les curieux ont repris possession de la rue, pour « rendre hommage » et « montrer du respect » à celle qui fut si longtemps le visage du Royaume-Uni, image rassembleuse et gage de stabilité dans un monde en changement permanent. « Elle était vraiment la grand-mère de la nation », résume Rob Stokoe, un Union Jack autour du cou. Elle a tout vu, tout entendu. Elle nous a inspirés dans les moments difficiles. Je n’aurais jamais raté cet évènement historique.. »

Pour plusieurs, Élisabeth II fut aussi la reine d’un parcours (presque) sans faute, jusqu’à sa sortie, parfaitement réussie. La reine avait des problèmes de santé et ne s’est jamais vraiment remise de la mort du prince Philip.

Mais elle a tenu bon jusqu’à son jubilé et même jusqu’à la nomination de la nouvelle première ministre Liz Truss, la quinzième à avoir dirigé le pays sous son règne, qu’elle a rencontré pas plus tard que mardi. Apparemment, elle a attendu que le travail soit fait avant de nous quitter.

« C’est la fin d’une époque, résume Sandra McDonald, 81 ans, venue se recueillir avec son mari Harry. Je suis triste, mais je n’ai pas de regrets. Elle a tout donné pour son pays. Et moi elle m’a a rendue heureuse…. »