PHOTO REUTERS

Dans le Donbass, bassin minier de l’est de l’Ukraine où les combats les plus violents de la guerre s’étaient déroulés ces derniers mois, Kyiv a affirmé jeudi avoir avancé de 2 à 3 kilomètres près de Kramatorsk et de Sloviansk et repris le village d’Ozerné, à 45 km au nord de Bakhmout.