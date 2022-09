Au lendemain de son accession au trône, le roi Charles III a promis, lors d’un discours télévisé prononcé depuis le palais de Buckingham, de servir les Britanniques toute sa vie, comme Élisabeth II l’a fait.

Louise Leduc La Presse

« Je renouvelle devant vous cet engagement de service tout au long de ma vie », a déclaré Charles lors de sa première allocution télévisée comme souverain, qualifiant Élisabeth II d’« inspiration et d’exemple » pour lui et sa famille.

Assis derrière un pupitre sur lequel était posée une photographie de la reine Élisabeth II, le nouveau souverain s’est également engagé à défendre « les principes constitutionnels » tout au long de son règne.

Il a remercié « sa maman chérie », soulignant à quel point sa famille avait envers elle une dette immense en raison de « l’amour et l’affection » qu’elle a prodigués à tous. Il a insisté sur le fait que la reine s’était consacrée sans relâche, pendant plus de 70 ans, aux différentes nations du Commonwealth.

Le nouveau souverain a aussi remercié sa mère d’avoir été un si bon guide, évoquant sa chaleur, son sens de l’humour et le fait qu’« elle voyait toujours le meilleur en chacun ».

A suivi un hommage à Camilla, « ma chère épouse qui devient la reine consort et qui a si bien servi le peuple depuis notre mariage il y a 17 ans. Elle accomplira son nouveau rôle avec dévotion et avec le même sens du devoir que toujours, sur lequel j’ai tant pu m’appuyer ».

Charles III a annoncé que son fils, sans surprise, devenait duc de Cornouailles et prince de Galles. « Avec Katherine à ses côtés », il inspirera la nation, a-t-il fait valoir avant d’évoquer Harry et Meghan, qui n’ont plus de fonctions officielles et qui ont très mauvaise presse en Grande-Bretagne en raison de leurs nombreuses critiques envers la famille royale.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

« J’exprime aussi mon amour pour Harry et Meghan alors qu’ils continuent de bâtir leur vie outre-mer. »

Ce premier discours de Charles III a été suivi par une cérémonie religieuse en la cathédrale Saint-Paul, à Londres, à laquelle assiste la première ministre Liz Truss, qui a fait une lecture.

PHOTO PAUL CHILDS, AGENCE FRANCE-PRESSE La nouvelle première ministre britannique Liz Truss

Charles III, qui est la personne la plus âgée à avoir jamais accédé au trône britannique, était allé plus tôt à la rencontre des milliers de personnes massées devant le palais de Buckingham.

En matinée vendredi, au début du conseil des ministres extraordinaire, le gouvernement britannique, se disant « uni dans son soutien au nouveau roi », a observé un moment de silence en mémoire de la souveraine qui régnait depuis plus de 70 ans, a indiqué Downing Street.

Dans tout le Royaume-Uni, 96 coups de canon ont été tirés. Le nouveau roi a fait savoir que le deuil royal – qui concerne la famille, le personnel et les représentants de la maison royale-durerait jusqu’à sept jours après les funérailles de la reine, dont la date n’a pas été confirmée, mais qui devraient avoir lieu le 19 septembre. Les résidences royales resteront fermées jusqu’après ces funérailles et les drapeaux y seront en berne.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Après les funérailles, la reine sera inhumée en privé dans la chapelle du château de Windsor.

Les cloches des églises ont retenti vendredi dans tout le Royaume-Uni en hommage à la reine Élisabeth II.

Les cloches de la cathédrale Saint-Paul et de l’abbaye de Westminster à Londres, ainsi que celles du château de Windsor, se sont notamment animées alors que le nouveau roi Charles III était en route vers Londres depuis la résidence écossaise de Balmoral.

À son arrivée à Londres en matinée, Charles III est sorti de la voiture avec la reine consort Camilla. Le souverain de 73 ans s’est approché de la foule derrière des barrières. En costume sombre, il a serré des mains, échangé quelques mots, adressé des saluts de la main, aux cris de « God Save the King ! » ou parfois de l’hymne britannique.

PHOTO BEN STANSALL, AGENCE FRANCE-PRESSE

Aux grilles du Palais de Buckingham comme devant les différentes résidences royales et églises, des bouquets continuent de s’accumuler.

Les cheminots et postiers britanniques qui multiplient depuis plusieurs mois les journées de grèves pour obtenir de meilleurs salaires en pleine crise du coût de la vie ont annoncé une interruption de leurs actions pendant ces jours de deuil.

Idem pour d’autres syndicats dans le monde du transport et reprendront leurs actions de protestation après les funérailles.

La reine du Danemark Margrethe a décidé d’annuler une grande partie des festivités de son jubilé prévu ce week-end à Copenhague après la mort de la reine Élisabeth II, a annoncé le palais royal.

La souveraine danoise de 82 ans, qui devient avec la disparition de sa lointaine cousine la monarque européenne au plus long règne en cours, devait fêter en fanfare le 50e anniversaire de son arrivée sur le trône.

Relisez notre couverture en direct du discours du nouveau roi Charles III

Les faits Suivez l’événement en direct

Avec Reuters et l’Agence France-Presse