Ce sera gros, ce sera énorme. Déjà, dans les années 1960, se préparaient dans les coulisses de premiers plans détaillant tout ce qui entourerait la mort d’Élisabeth II… Voici un aperçu de ce qui s’est passé depuis la mort de la reine et de ce qui devrait suivre.

Jean-Christophe Laurence La Presse

Louise Leduc La Presse

L’annonce à la première ministre

PHOTO PETER NICHOLLS, REUTERS La première ministre du Royaume-Uni, Liz Truss, a pris la parole devant le 10, Downing Street, après l’annonce de la mort de la reine Élisabeth.

Si le protocole a été suivi, c’est le secrétaire particulier de la reine qui informe les plus hauts fonctionnaires selon un code secret. Avant que le journal britannique The Guardian ne vende la mèche au début de 2017, ce devait être « London Bridge is down » pour la mort d’Élisabeth II. Divers scénarios ont été rédigés pour régler la question du transport de la dépouille par avion, par train ou en voiture, selon que la reine meure au palais de Buckingham, à Balmoral, dans le Norfolk ou à l’étranger. Des cercueils seraient déjà entreposés depuis longtemps dans les palais où séjournait la reine. La dépouille d’Élisabeth II sera normalement transportée dans un premier temps à la salle du Trône du palais de Buckingham.

L’annonce au peuple

PHOTO DANIEL LEAL, AGENCE FRANCE-PRESSE Un avis annonçant la mort de la reine a été placé aux portes du palais de Buckingham à Londres.

L’annonce au peuple s’est faite à 18 h 30, heure de Londres. Pendant longtemps, c’est la BBC qui révélait en exclusivité au monde entier une telle nouvelle. Cette fois, la déclaration officielle est venue en même temps aux grilles du palais de Buckingham et sur Twitter et a été signée par la famille royale. Les médias écrits et parlés préparent leur couverture depuis plusieurs années déjà et des dossiers complets sont écrits depuis des lustres.

Un nouveau roi est désigné

PHOTO TOBY MELVILLE, REUTERS Le Union Jack a été mis en berne au palais de Buckingham.

Selon la tradition, il est impossible qu’il n’y ait pas de souverain sur le trône britannique. Ainsi, le prince Charles est devenu roi dès l’instant où la reine est morte. Sa femme, Camilla, deviendra reine consort.

La proclamation officielle

PHOTO DANIEL LEAL, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le nouveau roi Charles III, en juin dernier

La proclamation officielle de la succession se fait normalement le lendemain de la mort du souverain. Elle aura donc lieu ce vendredi. Le nouveau roi prendra la parole en présence d’une bonne centaine de personnes triées sur le volet, dont le maire de Londres, des membres du Conseil privé et les hauts-commissaires de certains pays du Commonwealth. Pendant cette cérémonie, le nouveau souverain jurera loyauté au gouvernement et à l’Église d’Angleterre (anglicane), à laquelle il est tenu d’adhérer (jusqu’à nouvel ordre, un catholique ne peut être roi du Royaume-Uni). Charles Philip Arthur George Windsor, ancien prince de Galles, deviendra le roi Charles III, ont confirmé ses services dans la soirée jeudi, peu après que la première ministre Liz Truss a salué le nouveau monarque.

Une période de deuil

PHOTO TOBY MELVILLE, ARCHIVES REUTERS La Bourse de Londres pourrait fermer temporairement, tout comme les bureaux du gouvernement.

La mort d’Élisabeth II ouvre une période de deuil national qui devrait durer une dizaine de jours, jusqu’à ses funérailles. Toute diffusion d’émissions humoristiques, jusqu’après les funérailles, sera interdite à la BBC. Les radios commerciales joueront de la musique de circonstance. La Bourse de Londres pourrait fermer temporairement, tout comme les bureaux du gouvernement.

L’exposition

PHOTO HENRY NICHOLLS, ARCHIVES REUTERS Le palais de Westminster, à Londres

Comme ç’a été le cas pour la reine mère en 2002 et pour Winston Churchill en 1965, il y aura chapelle ardente pour la reine Élisabeth II au parlement britannique. Si les choses se passent comme prévu, Westminster Hall tiendra lieu de chapelle ardente. Après une courte cérémonie, le grand public sera autorisé à défiler devant le cercueil. Plus de 200 000 personnes avaient rendu hommage à la reine mère en 2002. Pour la reine Élisabeth II, on s’attend à un nombre de personnes encore plus important. Le nouveau roi assistera à une série de cérémonies à la mémoire de sa mère aux quatre coins du royaume, avant les funérailles.

Les funérailles

PHOTO SAM MCNEIL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Justin Welby, archevêque de Canterbury, autorité suprême de l’Église d’Angleterre

Selon The Guardian, il y aurait eu des répétitions pour les funérailles de la reine mère pendant 22 ans. Cela a sans doute aussi été le cas pour les obsèques d’Élisabeth II. Le service sera dirigé par l’archevêque de Canterbury, autorité suprême de l’Église d’Angleterre, et devrait avoir lieu à l’abbaye de Westminster, où Élisabeth II a été couronnée en 1953 à 25 ans et où ont eu lieu les funérailles de sa mère et de son ex-belle-fille, Diana. Des milliers de personnes regarderont passer le cortège et des millions de personnes suivront cet évènement historique à la télévision. Contrairement à son mari Philip, dont la mort avait eu lieu en pleines restrictions liées à la pandémie de COVID-19, Élisabeth II devrait avoir des funérailles grandioses.

L’enterrement

PHOTO HANNAH MCKAY, REUTERS Le château de Windsor dans le Berkshire, en Angleterre

Une dizaine de jours après sa mort, la reine doit être enterrée au côté du prince Philip à la chapelle commémorative du roi George VI, sur le domaine du château de Windsor.

Le couronnement du nouveau roi

PHOTO PHIL NOBLE, ARCHIVES REUTERS Le prince William et Kate Middleton se sont mariés à l’abbaye de Westminster en 2011.

La cérémonie du couronnement du nouveau roi ne se fera que beaucoup plus tard. Élisabeth, par exemple, n’avait été couronnée qu’en 1953, 16 mois après la mort de son père. La cérémonie devrait se dérouler à l’abbaye de Westminster, à moins que le nouveau roi ne décide de rompre avec la tradition. Cette journée sera fériée.

