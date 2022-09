Aucun roi britannique n’aura attendu aussi longtemps son rendez-vous avec l’Histoire. Dans sa première allocution à titre de monarque, Charles III a déclaré vendredi qu’il s’engageait « solennellement tout au long de sa vie à défendre les principes constitutionnels qui sont au cœur de notre nation » comme l’avait fait sa mère « avec un dévouement inébranlable ».

Louise Leduc La Presse

Hommage à la reine

PHOTO PAUL CHILDS, REUTERS Cérémonie à la cathédrale Saint-Paul de Londres à laquelle a pris part la première ministre britannique, Liz Truss

Assis derrière un bureau sur lequel la photographie de sa mère était bien vue, Charles III a pris la parole du palais de Buckingham à 18 h, heure locale. Son discours a été retransmis dans le monde entier et dans la cathédrale Saint-Paul de Londres où débutait une cérémonie religieuse en présence de la première ministre Liz Truss. Dans son discours, le nouveau souverain a salué le sens du devoir de sa mère, les sacrifices qu’elle a consentis, dans les bons jours comme dans les dures épreuves qui ont jalonné ses 96 ans et ses 70 ans de règne.

Éloge, aussi, de la mère

Sur une note personnelle, Charles III a aussi insisté sur le sens de l’humour de sa mère et sur des qualités qu’on a lui a moins souvent prêtées, disant toute l’affection, l’amour et la chaleur dont elle a entouré ses proches. « Elle voyait toujours le meilleur en chacun. » « À ma chère maman, qui entreprend son dernier voyage et qui rejoint mon cher défunt papa, merci pour votre amour et votre dévotion envers notre famille et pour les nations que vous avez servies sans relâche pendant toutes ces années. »

« Changements familiaux » en vue

PHOTO SARAH MEYSSONNIER, REUTERS Camilla, nouvelle reine consort, au côté du roi Charles III, vendredi

Comme le veulent les règles de la succession depuis toujours, le destin de Charles III ne pouvait s’accomplir qu’une fois que sa mère avait poussé son dernier souffle. Évoquant les « changements familiaux » qu’entraîne son deuil, il a rendu hommage à sa « chère épouse qui devient la reine consort et qui a si bien servi le peuple depuis notre mariage il y a 17 ans ». Il a insisté sur le sens du devoir de Camilla, sur laquelle il a dit s’être tant appuyé ces dernières années.

Il a ensuite annoncé que son fils était fait duc de Cornouailles et devenait également prince de Galles. Cela amènera Wiliam à jouer un rôle de premier plan. « Avec Catherine [Kate Middleton] à ses côtés », il inspirera la nation, selon Charles III.

Le deuil survient au moment où Charles III, tout comme son fils William, est en très mauvais termes avec le fils cadet, Harry, et sa femme, Meghan Markle, qui ont multiplié les critiques envers la famille royale ces dernières années.

Malgré tout, Charles III a déclaré : « J’exprime aussi mon amour pour Harry et Meghan alors qu’ils continuent de bâtir leur vie outre-mer. »

Moment de silence et bain de foule

PHOTO JESSICA TAYLOR, ASSOCIATED PRESS Les élus britanniques ont observé un moment de silence à la mémoire de la reine, vendredi.

La journée était grise à Londres et réglée à la minute près suivant un protocole répété depuis des années. En matinée vendredi, au début du Conseil des ministres extraordinaire, le gouvernement britannique, se disant « uni dans son soutien au nouveau roi » a observé un moment de silence à la mémoire de la reine. Accompagné de sa femme Camilla, le roi Charles III est arrivé au palais de Buckingham en après-midi où il a été reçu chaleureusement par la foule.

En costume sombre, il a serré des mains, salué les Londoniens, reçu des bises, même. « God Save the King ! » ont crié des gens, tandis que d’autres ont entonné l’hymne britannique. Un bain de foule réussi pour le mal-aimé des sondages et pour celui dont il a été dit à maintes reprises qu’il vaudrait peut-être mieux qu’il passe son tour au profit de son fils William, nettement plus apprécié par la population.

Le temps s’est arrêté

Au Royaume-Uni, le temps s’est arrêté, y compris les contestations syndicales à l’heure où l’inflation galopante bouleverse le pays. Le tournage de la série The Crown a été interrompu en signe de respect (même si la série ne renvoie pas une image très positive de la famille royale). La Banque d’Angleterre a reporté au 22 septembre le dévoilement de sa nouvelle politique monétaire.

Les parterres de fleurs aux abords des palais rappellent les hommages rendus à Diana, première femme de Charles, morte à Paris dans un accident de voiture. Le grand âge de la reine et les circonstances moins tragiques de sa disparition rendent le deuil moins émotif, mais particulièrement solennel.

Car cette page qui est tournée, c’est celle du plus long règne d’un monarque britannique. Charles III, lui, aura beaucoup moins de temps pour laisser sa marque.

Les phrases clés du discours de Charles III « Où que vous viviez au Royaume-Uni, ou dans les royaumes et territoires à travers le monde, et quelles que soient vos origines ou vos croyances, je m'efforcerai de vous servir avec loyauté, respect et amour, comme je l'ai fait tout au long de ma vie. » « Comme la reine elle-même l'a fait avec un dévouement inébranlable, je m'engage moi aussi solennellement, pendant le temps que Dieu m'accordera, à faire respecter les principes constitutionnels au cœur de notre nation. » « À ma maman chérie, alors que vous entamez votre dernier grand voyage pour rejoindre mon cher papa, je veux simplement vous dire ceci : merci. Merci pour votre amour et votre dévouement envers notre famille et la famille des nations que vous avez servies avec tant de diligence toutes ces années. Puissent les anges veiller sur votre repos. »

Avec Reuters et l’Agence France-Presse