(Nice) Le prince Albert II de Monaco a rendu hommage vendredi à la reine d’Angleterre Élisabeth II, « une grande dame » qui avait « l’intelligence des personnes importantes », en annonçant qu’il se rendrait aux obsèques avec son épouse Charlène.

Agence France-Presse

Le décès de la reine « est un évènement considérable, car même si elle avait un âge avancé, on la croyait presque indestructible », a déclaré le souverain monégasque dans un entretien par téléphone à l’AFP.

« C’était une grande dame. Elle avait à la fois l’intelligence des personnes importantes, mais aussi la ténacité, la détermination et aussi l’intelligence du cœur, elle savait montrer de l’empathie envers les gens, elle était d’une grande gentillesse », a ajouté le prince.

« Je me rendrai bien sûr avec la princesse Charlène aux obsèques », a-t-il annoncé. Celles-ci devraient avoir lieu une dizaine de jours après le décès, autour du lundi 19 septembre.

Le prince Albert II a épousé en 2011 l’ancienne nageuse olympique Charlene Wittstock, qui a grandi en Afrique du Sud, pays membre du Commonwealth.

En présentant ses « plus sincères condoléances » au nouveau roi, Charles III, et aux membres de la famille royale, le souverain monégasque avait auparavant souligné, dans une « dépêche officielle » de la Principauté, combien la reine « a vraiment représenté l’unité et la dignité du Royaume-Uni au cours des 70 dernières années ».

Son « engagement et son dévouement inébranlables » pendant son règne « ont été une source d’inspiration » et « resteront dans les mémoires », avait ajouté Albert II.

Le souverain monégasque, qui a succédé à Rainier III en 2005, a rencontré « à plusieurs reprises » la reine Élisabeth II, mais aussi le prince Charles, futur roi Charles III. « On a beaucoup échangé ces dernières années sur l’écologie et le développement durable, on se retrouvait très bien sur ces sujets », a-t-il ajouté.

Le prince monégasque avait rencontré pour la dernière fois le prince Charles le 1er mars 2020 à Londres : juste « avant que j’annonce quelques jours plus tard le confinement à Monaco », face à l’épidémie de COVID-19, a précisé Albert II.

« J’avais attrapé la COVID-19 à Londres, et le prince a aussi été atteint par le virus quelques jours plus tard. La presse anglaise a cru que c’était moi qui lui avais transmis la COVID-19, alors que ce n’était pas du tout vrai ».

La Principauté de Monaco a mis ses drapeaux en berne vendredi en hommage à Élisabeth II, « et ce jusqu’aux obsèques » de la reine, a indiqué le palais.