(Nice) Le prince Albert II de Monaco a rendu hommage vendredi à la reine d’Angleterre Élisabeth II, décédée jeudi, en soulignant dans un communiqué combien elle avait « représenté l’unité et la dignité du Royaume-Uni » au cours de son règne.

Agence France-Presse

En présentant ses « plus sincères condoléances » au nouveau roi, Charles III, et aux membres de la famille royale, le souverain monégasque a souligné que la reine « a vraiment représenté l’unité et la dignité du Royaume Uni au cours des 70 dernières années ».

Son « engagement et son dévouement inébranlables » pendant son règne « ont été une source d’inspiration » et « resteront dans les mémoires », a ajouté Albert II dans cette « dépêche officielle » transmise à « sa majesté le roi Charles III ».

« Ma famille et le peuple de Monaco se joignent à moi pour vous adresser nos pensées sincères et nos prières », a ajouté le souverain monégasque.

La principauté de Monaco a mis ses drapeaux en berne vendredi en hommage à Élisabeth II, « et ce jusqu’aux obsèques » de la reine, a indiqué le palais.