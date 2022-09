PHOTO KIRSTY WIGGLESWORTH, ASSOCIATED PRESS

Liz Truss et Joe Biden s’accordent pour protéger la paix en Irlande du Nord

(Londres) Le première ministre britannique Liz Truss et le président américain Joe Biden « sont tombés d’accord sur l’importance de protéger » la paix en Irlande du Nord, lors de leur première conversation téléphonique, a annoncé mardi Downing Street.

Agence France-Presse

À la tête de la diplomatie britannique, Liz Truss avait introduit une loi revenant sur les dispositions douanières dans le cadre du statut post-Brexit de l’Irlande du Nord, au risque de lancer une guerre commerciale avec Bruxelles.

Mme Truss, qui succède à Boris Johnson, a dit à M. Biden qu’elle se réjouissait aussi de « travailler en étroite collaboration » avec Washington « pour relever des défis communs », a déclaré une porte-parole de Downing Street.

Parmi ceux-ci figurent « les problèmes économiques extrêmes déclenchés par la guerre du président russe Poutine », a-t-elle ajouté selon un compte rendu de leur conversation.

Cet entretien intervient alors que les États-Unis s’inquiètent de l’attitude de Mme Truss qui, lors de son année passée au poste de ministre des Affaires étrangères, a vu des tensions post-Brexit apparaître en Irlande du Nord et altérer les liens du Royaume-Uni avec Bruxelles, Dublin et Washington.

M. Biden, qui a des racines irlandaises, a critiqué la politique de Brexit menée par la Grande-Bretagne sous la direction de Boris Johnson, avec lequel il a entretenu une relation considérée comme tiède.

M. Biden avait prévenu avant son élection en 2020 que si le Brexit altérait l’accord du Vendredi saint de 1998 – qui avait mis fin à 30 ans de violence en Irlande du Nord – il ne consentirait pas à un accord commercial entre le Royaume-Uni et les États-Unis.

Un accord commercial entre Londres et Washington est actuellement considéré comme une perspective lointaine.

Cependant, les liens de défense entre les deux alliés transatlantiques se sont renforcés ces dernières années, avec un nouveau partenariat impliquant l’Australie – appelé AUKUS – convenu l’année dernière.

Lors de leur entretien téléphonique de mardi, Mme Truss et M. Biden sont « convenus de renforcer ces liens, notamment en développant notre profonde alliance de défense par le biais de l’OTAN et de l’AUKUS ».

« Les dirigeants ont réaffirmé leur engagement à renforcer la liberté mondiale, à s’attaquer aux risques posés par les autocraties et à faire en sorte que Poutine échoue en Ukraine », a ajouté la porte-parole de Downing Street.