(Kyiv) L’Ukraine a reconnu lundi que près de 9000 de ses soldats avaient été tués depuis le début de l’invasion russe, il y a six mois, tandis que l’UE envisage une mission « d’entraînement » de l’armée ukrainienne face à une « guerre qui dure ».

S’exprimant devant un forum à Kyiv, le commandant en chef de l’armée ukrainienne, le général Valery Zaloujny, a déclaré que des enfants ukrainiens avaient besoin d’une attention particulière car leurs pères étaient partis sur le front et « se trouvaient probablement parmi près de 9000 héros qui avaient été tués ».

Il s’agit d’une des rarissimes déclarations de responsables ukrainiens au sujet de pertes militaires de Kyiv dans cette guerre, lancée le 24 février par Moscou et qui a mis l’Ukraine à feu et à sang.

La précédente estimation date de la mi-avril, lorsque le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait évoqué le chiffre de 3000 militaires ukrainiens tués et environ 10 000 blessés depuis le début de l’offensive russe.

Alors que de nombreux pays européens fournissent de l’équipement militaire à l’Ukraine, l’UE envisage d’organiser une mission « d’entraînement et d’assistance » à l’armée ukrainienne qui se déroulerait dans les pays voisins, a précisé lundi le Haut représentant de l’UE pour la politique étrangère, Josep Borrell.

La proposition sera discutée la semaine prochaine à Prague lors du Conseil des ministres de la Défense des pays membres de l’UE.

« Une guerre qui dure »

« Une guerre qui dure et qui semble devoir durer nécessite un effort non seulement en terme de fourniture d’équipement, mais aussi d’entraînement et d’assistance à l’organisation de l’armée », a commenté M. Borrell lors d’une conférence de presse en Espagne.

« Nous sommes face à une guerre à grande échelle », « une guerre conventionnelle » avec « de moyens extraordinairement importants et des centaines de milliers de soldats », a-t-il expliqué.

« Il ne s’agit pas d’une petite guerre », a insisté le Haut représentant de l’UE, de nationalité espagnole. « Dix millions d’Ukrainiens ont quitté leur pays, c’est comme si 20 % des Espagnols avaient quitté l’Espagne ».

« On est dans un moment où le front se stabilise. Même si l’armée russe continue de tenter des offensives [limitées], on voit un essoufflement ; Moscou est en position défensive sur une grande partie du front et une partie de son arrière en Ukraine », a déclaré à l’AFP Dimitri Minic, chercheur au Centre Russie/NEI de l’Institut français des relations internationales (IFRI).

Deux avions de l’armée américaine vont survoler lundi plusieurs pays en Europe du Sud-Est, une nouvelle démonstration de force pour souligner « l’engagement » des États-Unis aux côtés des membres de l’OTAN sur fond de guerre en Ukraine, a annoncé pour sa part le commandement américain.

Lundi après-midi, les bombardiers du type B-52 Stratofortress basés au Royaume-Uni « effectueront des survols à basse altitude du sud-est de l’Europe », a expliqué l’armée dans un communiqué.

Bombardements russes depuis la centrale Zaporijjia

Des bombardements russes de l’autre côté du fleuve depuis la principale centrale nucléaire d’Ukraine ont blessé quatre personnes lundi, a déclaré un responsable, quelques heures seulement après les derniers appels internationaux pour épargner la région des attaques afin d’éviter une catastrophe nucléaire.

La ville de Nikopol, située sur la rive opposée du Dniepr et à environ 10 kilomètres en aval de la centrale nucléaire de Zaporijjia, a essuyé trois tirs de roquettes et d’obus de mortier pendant la nuit, touchant des maisons, une garderie, la gare routière et des magasins.

Le maire Oleksandr Saiuk a déclaré que quatre personnes avaient été blessées, dont deux hospitalisées.

Des rapports faisant état de tirs d’artillerie soutenus autour de la plus grande centrale nucléaire d’Europe ont mis en évidence les dangers de la guerre.

Après que le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU), Antonio Guterres, a de nouveau appelé à la prudence lors d’une visite en Ukraine la semaine dernière, le président américain Joe Biden a discuté de la question avec les dirigeants français, allemand et britannique dimanche.

Les quatre leaders ont souligné la nécessité d’éviter les opérations militaires dans la région pour prévenir la possibilité d’un incident nucléaire potentiellement dévastateur et ont demandé que l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) de l’ONU soit autorisée à visiter les installations dès que possible.

Mais rien ne semblait certain dans le contexte d’une guerre qui a semé la peur et le malaise bien au-delà des lignes de front dans l’est et le sud de l’Ukraine, ainsi que dans la péninsule de Crimée annexée par la Russie et jusqu’à Moscou, où samedi soir, l’explosion d’une voiture a tué la fille d’un idéologue politique russe influent souvent appelé « le cerveau de Poutine ».

