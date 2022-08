(Sagone) Les violents orages qui frappent la Méditerranée française, après des semaines de sécheresse, ont fait cinq morts et plusieurs blessés jeudi en Corse, Météo-France mettant en garde contre de nouveaux risques de pluies et d’orages dans la nuit.

Pascal POCHARD-CASABIANCA avec Maureen COFFLARD à Ajaccio Agence France-Presse

L’île méditerranéenne, où la saison touristique bat son plein, passera de nouveau en vigilance orange à partir de 21 h jusqu’à vendredi 10 h. Un orage a d’ailleurs éclaté en milieu d’après-midi à Ajaccio.

Des orages brutaux, accompagnés tôt dans la matinée de rafales de vent pouvant atteindre 224 kilomètres-heure, ont tué cinq personnes.

Le corps d’un pêcheur de 62 ans a été retrouvé dans la matinée dans le golfe de Girolata (Corse-du-Sud) tandis que celui d’une kayakiste a été localisé en début d’après-midi au niveau d’Erbalunga (Haute-Corse), a indiqué à l’AFP le porte-parole de la préfecture maritime.

En fin de matinée, la préfecture de Haute-Corse avait déjà annoncé la mort d’un homme de 46 ans à Calvi (Haute-Corse), victime de la chute d’un arbre sur son bungalow.

En Corse-du-Sud, une adolescente de 13 ans est aussi décédée après la chute d’un arbre sur son bungalow dans un camping du village de Sagone.

Peu après l’orage mortel, des touristes quittaient ce camping avec leurs valises et des sacs, beaucoup en état de choc, a constaté un photographe de l’AFP. Une Italienne dit vouloir déposer un cierge pour remercier Dieu d’avoir eu la vie sauve : un arbre est tombé à deux mètres à peine de sa tente.

Une femme de 72 ans est pour sa part décédée sur la plage du Liamone à Coggia, en Corse-du-Sud, après la chute du toit d’une paillote sur son véhicule, a précisé la préfecture.

À terre, 12 personnes ont été blessées, en Haute-Corse ou en Corse-du-Sud, dont trois en urgence absolue. Parmi eux, une Italienne de 23 ans elle aussi victime de la chute d’un arbre dans la pinède de Calvi.

« Bateau disloqué »

Dans le golfe de Sagone, Benjamin Roux, 26 ans, a raconté à l’AFP avoir été « réveillé vers 7 h 30 par un très gros orage », qui a coupé l’électricité et le réseau téléphonique.

Ce touriste devait plonger jeudi matin « et le moniteur n’avait pas du tout prévu cet orage ». Il s’est rendu sur la plage du Liamone, où la septuagénaire a perdu la vie, et a porté secours « à des gens sur un bateau qui s’est échoué et disloqué sur la plage ».

Les cinq occupants dormaient sur le bateau à 200 mètres de la plage selon lui, « ils n’ont pas vu la mer se lever ». « Ils ont réussi à sortir sans blessé. Ils sont dévastés ».

Plusieurs opérations de sauvetage en mer étaient toujours en cours jeudi sur toute la côte ouest.

« Une grande majorité de ces opérations sont pour des échouements, des bateaux retournés ou en perdition, dont le mouillage a rompu », selon un porte-parole de la préfecture maritime, qui a déploré « une dizaine de blessés » à bord de différents bateaux mais sans pronostic vital engagé.

Fortes pluies

Julien Ceschel, 36 ans, éclairagiste, en vacances à Borgo (Haute-Corse) avec sa femme et sa fille de 18 mois, a été surpris par la rapidité du phénomène.

« Je suis sorti ce matin, il pleuvait à peine. Au bout de quelques minutes, il y a eu une pluie torrentielle, le vent qui frappait fort ». En voiture, il était « compliqué de tenir la route ».

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin se rendra en Corse dans l’après-midi à la demande du président Emmanuel Macron qui a témoigné de « tout son soutien » au président de l’exécutif de l’île Gilles Simeoni.

Mardi et mercredi, de forts orages accompagnés de pluies soutenues ont frappé le sud-est de la France, dont plusieurs départements avaient été placés en vigilance orange, mais les dégâts sont restés très limités sur le continent malgré des cumuls de pluies allant jusqu’à 123 millimètres à Lauroux, un village de l’Hérault.

De fortes pluies ont également frappé les Pyrénées-Atlantiques jeudi matin. Mercredi après-midi, la pluie et les grêlons avaient aussi touché le nord de Saint-Étienne (Loire), tandis que le sud de Lyon a subi des inondations.

Au moment où de nombreuses régions françaises sont en alerte sécheresse et touchées par des incendies, ces pluies ont humidifié les sols, un effet positif notamment dans la prévention des feux même s’il est encore trop tôt pour en mesurer l’effet sur les cours d’eau.

Et en Italie voisine, deux personnes sont mortes jeudi et dix-huit blessées et une centaine évacuées, lors d’une tempête qui a arraché des arbres et des toits en Toscane, a indiqué la région italienne. Les deux personnes décédées ont été victimes de chutes d’arbres, selon les médias locaux.