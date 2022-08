Guerre en Ukraine, jour 171

Kyiv et Moscou s’accusent à nouveau de tirs sur la centrale de Zaporijjia

(Kyiv) Kyiv et Moscou ont de nouveau échangé samedi des accusations de tirs sur la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d’Europe, occupée par la Russie et visée à plusieurs reprises depuis une semaine.