Guerre en Ukraine

L’Agence pour l’énergie atomique inquiète pour la centrale nucléaire de Zaporijjia

(Vienne) L’Agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA) a jugé samedi « de plus en plus alarmantes » les informations venant de la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d’Europe, au lendemain de frappes à proximité.