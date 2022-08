(Istanbul) L’inspection en mer du cargo Razoni et de la première cargaison de céréales ukrainiennes autorisée est terminée, a annoncé mercredi en fin de matinée le ministère turc de la Défense à la presse.

Agence France-Presse

Au terme de cette inspection conduite durant un peu moins d’une heure et demie, « le bateau va maintenant traverser le Bosphore pour se rendre au Liban », a-t-il précisé.

L’inspection a eu à l’entrée du Bosphore. Les délégations d’experts ont été conduites à bord du cargo battant pavillon sierra-léonais à bord de deux navettes.

Le cargo devait se remettre en route peu avant midi à destination du port de Tripoli, dans le nord du Liban, empruntant pour ce faire le Bosphore, qui relie la Mer Noire à la mer de Marmara entre les deux rives, européenne et asiatique, d’Istanbul.

Marmara ouvre ensuite sur la Méditerranée via le détroit des Dardanelles.

Cette cargaison de 26 000 tonnes de maïs partie du port d’Odessa (sud de l’Ukraine) lundi matin est la première autorisée au terme de l’accord conclu le 22 juillet à Istanbul entre la Russie et l’Ukraine via une médiation de la Turquie et sous l’égide des Nations unies.

Cet accord permet la reprise des envois vers les marchés mondiaux de céréales ukrainiennes bloquées depuis l’invasion russe, sous supervision internationale.

La Russie dit avoir détruit un dépôt d’armes étrangères dans l’ouest

La Russie a affirmé mercredi avoir détruit un dépôt d’armes étrangères dans la région de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, une région frontalière de la Pologne rarement touchée par des frappes de Moscou.

« Des missiles russes de haute précision » ont détruit près de Radekhiv, dans la région de Lviv, un « dépôt d’armes et de munitions étrangères qui ont été livrées au régime de Kyiv depuis la Pologne », a indiqué l’armée russe dans un communiqué.

L’armée n’a pas donné plus d’éléments pour prouver ses affirmations, et l’AFP n’a pas été en mesure de vérifier ces déclarations de source indépendante.

Les forces russes disent également avoir détruit quatre dépôts de munitions, dont un dans la région de Mykolaïv et trois dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, ainsi qu’un dépôt de carburants dans la région de Mykolaïv, selon la même source.

L’armée russe affirme par ailleurs avoir tué plus de 50 soldats ukrainiens lors d’une frappe ayant visé r, dans la région de Donetsk.

En juin dernier, Moscou avait affirmé avoir détruit un dépôt d’armes livrées par l’OTAN dans l’ouest de l’Ukraine.