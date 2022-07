Guerre en Ukraine

L’Ukraine prépare une contre-attaque ambitieuse : la reprise de Kherson

La route vers Kherson, occupée par les Russes, dans le sud de l’Ukraine, traverse un no man’s land de champs de blé calcinés et de villages cratérisés. Les queues de roquettes dépassent de l’asphalte, et le boum de l’artillerie entrante et sortante ricoche sur les maisons abandonnées.