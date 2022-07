Cette frappe est intervenue au lendemain de la signature à Istanbul d’un accord paraphé séparément par les deux belligérants qui doit permettre d’exporter entre 20 et 25 millions de tonnes de grain bloquées en Ukraine.

(Kyiv) Des missiles russes ont visé samedi le port d’Odessa sur la mer Noire, a annoncé l’Ukraine qui a accusé Moscou de compromettre l’application de l’accord signé la veille pour la reprise des exportations de céréales ukrainiennes bloquées par la guerre.

Agence France-Presse

« L’ennemi a attaqué le port d’Odessa avec des missiles de croisière de type Kalibr. Deux missiles ont été abattus par la défense antiaérienne », a annoncé un porte-parole de l’administration de la région d’Odessa, Serguiï Bratchouk, dans un communiqué posté sur les réseaux sociaux.

Cette frappe est intervenue au lendemain de la signature à Istanbul d’un accord paraphé séparément par les deux belligérants qui doit permettre d’exporter entre 20 et 25 millions de tonnes de grain bloquées en Ukraine.

« Il a fallu moins de 24 heures à la Fédération de Russie pour remettre en cause, avec des attaques de missiles sur le territoire du port d’Odessa, les accords et les promesses qu’elle a faites à l’ONU et la Turquie dans le document signé hier à Istanbul », a affirmé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Oleg Nikolenko.

En tirant des missiles sur Odessa, le président russe a « craché au visage du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres et du président turc Recep [Tayyip] Erdogan, qui ont déployé d’énormes efforts pour parvenir à cet accord », a-t-il ajouté.

Il a affirmé que Moscou assumerait « l’entière responsabilité » de l’échec de l’accord.

« Si l’accord conclu n’est pas respecté, la Russie assumera l’entière responsabilité de l’aggravation de la crise alimentaire mondiale », a prévenu le porte-parole.

Cet accord doit soulager les pays dépendants des marchés russe et ukrainien — 30 % du commerce mondial du blé à eux deux.