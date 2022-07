En France, les deux feux qui ont détruit 20 800 hectares de forêt en Gironde (sud-ouest) depuis 10 jours et entraîné l’évacuation de plus de 36 000 personnes n’ont pas progressé dans la nuit, les pompiers traitant toujours quelques reprises de feu, ont indiqué les autorités locales jeudi matin.

(Paris) La situation est en nette amélioration jeudi sur le front des incendies tant en France qu’en Espagne, où un feu d’envergure est en passe d’être contrôlé dans le nord-est.

Agence France-Presse

En France, les deux feux qui ont détruit 20 800 hectares de forêt en Gironde (sud-ouest) depuis 10 jours et entraîné l’évacuation de plus de 36 000 personnes n’ont pas progressé dans la nuit, les pompiers traitant toujours quelques reprises de feu, ont indiqué les autorités locales jeudi matin.

Mercredi, les quelque 2000 sapeurs-pompiers engagés avaient réussi à empêcher la progression des feux grâce à une météo plus favorable, avec une baisse des températures et un air plus humide.

La préfecture avait néanmoins prévenu que les près de 36 750 personnes évacuées ne pouvaient pas encore rejoindre leur domicile.

En Espagne, l’évolution de l’incendie d’Ateca en Aragon (nord-est) « a été positive ces dernières heures », les nouveaux départs ayant été immédiatement éteints, a indiqué le gouvernement régional sur Twitter.

Cet incendie, qui s’est déclaré lundi, s’étend sur un périmètre de 14 000 hectares et a entraîné l’évacuation de 1700 personnes.

« Le retour des habitants dans les villages évacués est de plus en plus proche, mais il faut être prudent », a dit le président régional, Javier Lambán.

Le tronçon de l’autoroute A2, reliant Madrid à Barcelone, qui avait dû être coupé à cause des flammes, a été rouvert jeudi matin à la circulation, selon les autorités aragonaises.

L’Espagne a été balayée ces derniers jours par une vague d’incendies dévastateurs, favorisés par la vague de chaleur qui a duré du 9 au 18 juillet et pourrait être la plus extrême jamais enregistrée dans le pays, selon des données provisoires de l’agence météorologique nationale (AEMET).

Depuis le début de l’année, près de 70 000 hectares ont été réduits en cendres dans le pays, soit « pratiquement le double de la moyenne des dix dernières années » à la même période, a indiqué le premier ministre Pedro Sánchez.

Selon le Système européen d’informations sur les incendies forestiers (EFFIS), qui les mesure différemment à partir d’observations satellites, 2022 vient déjà de devenir la pire année depuis le début de la série statistique en 2000, avec 194 704 hectares calcinés par 319 incendies. Soit plus que l’ensemble de 2012, précédente année record.

L’incendie de la province de Zamora (nord-ouest), l’un des pires de ces derniers jours et qui a entraîné la mort d’un pompier et d’un berger dimanche et lundi, a été contrôlé et restait « tranquille et sans flammes », a indiqué la région de Castille-et-Léon.

Après un répit de courte durée au niveau des températures mardi et mercredi, l’Espagne devrait voir le mercure grimper de nouveau jeudi : 41 ºC sont ainsi attendus en Estrémadure (sud-ouest) et 40 ºC en Andalousie (sud), tandis qu’une grande partie du territoire reste en alerte, selon l’AEMET.