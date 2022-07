Guerre en Ukraine

Frappe en plein centre de Kramatorsk, au moins un mort

(Kramatorsk) Au moins une personne a été tuée et six autres blessées dans une frappe mardi en plein centre de Kramatorsk, la grande ville sous contrôle de Kyiv de la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, dont les forces russes veulent s’emparer, ont annoncé la mairie et de la police.