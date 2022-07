(Kramatorsk) Au moins une personne a été tuée et six autres blessées dans une frappe mardi en plein centre de Kramatorsk, la grande ville sous contrôle de Kyiv de la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, dont les forces russes veulent s’emparer, ont annoncé la mairie et de la police.

Agence France-Presse

« À ce stade nous avons un mort », a déclaré à l’AFP Igor Ieskov, chargé de communication à la mairie de la ville, tandis qu’un haut responsable de la police a fait état de six blessés.

Le missile est tombé en fin de matinée dans un petit jardin entouré de barres d’immeubles de quatre étages, en plein centre-ville, ont constaté les journalistes de l’AFP.

Un homme gravement blessé, la tête en sang et enveloppé dans un tapis par les voisins, gisait au sol, avant d’être emmené par les secours. « Il passait par là, dans la rue, et a été touché », a raconté une femme paniquée.

Les pompiers s’affairaient à éteindre le feu qui brûlait sur deux étages d’un des immeubles, dont toutes les vitres ont été soufflées.

Une femme légèrement blessée, la jambe en sang atteinte par des éclats de verre, recevait les premiers soins, assise sur un banc.

« Quelque chose est tombé du ciel », a dit un homme refusant de donner son nom, avant d’affirmer qu’« aucune installation militaire » ne se situait dans les environs.

Kramatorsk, une ville de 150 000 habitants avant la guerre, est le centre administratif de la partie de la région de Donetsk aux mains de Kyiv. Située à une vingtaine de kilomètres du front, elle est régulièrement touchée par des tirs.