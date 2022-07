80e anniversaire de la Rafle du Vel d’Hiv

Macron appelle à « redoubler de vigilance » face à l’antisémitisme

(Pithiviers) Emmanuel Macron a exhorté dimanche « les forces républicaines » à « redoubler de vigilance » face à l’antisémitisme, aujourd’hui « encore plus brûlant » et « rampant », en commémorant le 80e anniversaire de la Rafle du Vel d’Hiv et en dénonçant de nouveau la responsabilité de l’État français dirigé par le maréchal Pétain.