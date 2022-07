Le Comité devra notamment se prononcer sur la gravité de la recrudescence de cas de variole du singe, et sur sa qualification « d’urgence de santé publique de portée internationale, » le plus haut niveau d’alerte de l’organisation.

(Genève) Le Comité d’urgence de l’OMS sur la variole du singe se réunira jeudi prochain pour déterminer les mesures à prendre contre la flambée actuelle de la maladie, a annoncé jeudi l’agence dans un communiqué.

Agence France-Presse

Il se réunira pour la seconde fois, alors qu’il avait écarté l’augmentation du niveau d’alerte lors de sa précédente réunion le 23 juin.

Le nombre de cas confirmés dans le monde a depuis fortement augmenté pour dépasser la barre des 10 000 dans plus d’une soixantaine de pays, l’Europe étant la région la plus touchée.

Le patron de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a dit à plusieurs reprises son inquiétude face à la propagation de la maladie en-dehors des pays où elle est endémique, et exhorté les pays membres à prendre les mesures adéquates pour limiter les contaminations.

« Je souligne une nouvelle fois que nous devons travailler pour stopper la transmission et conseille aux gouvernements de mettre en place un traçage des cas contact pour surveiller et endiguer le virus et porter assistance aux personnes en isolement », expliquait mardi le Dr Tedros lors d’une conférence de presse à Genève.