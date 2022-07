(Berlin) L’Allemagne et avec elle l’Europe entrent lundi dans une période de grande incertitude sur la suite de leurs importations de gaz russe, déjà fortement réduites ces dernières semaines et qui pourraient bientôt se tarir complètement.

Agence France-Presse

Le géant russe Gazprom entame dans la matinée des travaux de maintenance des deux gazoducs Nord Stream 1, qui acheminent une grande quantité de son gaz livré encore à l’Allemagne ainsi qu’à plusieurs autres pays de l’Ouest de l’Europe.

Cet arrêt pour dix jours des deux tuyaux, annoncé de longue date, ne devait en théorie n’être qu’une formalité technique.

Mais dans le contexte de la guerre en Ukraine et du bras de fer entre Moscou et les Occidentaux sur l’énergie, personne ne peut parier sur la suite.

Robinet fermé

« Poutine va nous fermer le robinet de gaz… mais le rouvrira-t-il un jour ? », s’inquiétait dimanche le quotidien le plus lu d’Allemagne, Bild.

« Nous sommes confrontés à une situation inédite, tout est possible », a reconnu au cours du week-end le vice-chancelier allemand, Robert Habeck, sur la radio publique.

« Il est possible que le gaz coule à nouveau, même en quantité supérieure à avant. Il est possible que plus rien ne vienne et nous devons nous préparer comme toujours au pire », a-t-il ajouté.

Moscou, arguant d’un problème technique, a déjà réduit ces dernières semaines de 60 % les livraisons de gaz via Nord Stream, une décision dénoncée comme « politique » par Berlin. Ailleurs en Europe, Gazprom a fait de même, réduisant ses fournitures à certains pays et les coupant complètement à d’autres, comme la Pologne et la Bulgarie.

Berlin a par conséquent beaucoup œuvré pour convaincre, samedi, le Canada de lui restituer une turbine destinée à Nord Stream 1, qui était en maintenance dans le pays. Et ce malgré les protestations de l’Ukraine.

L’Allemagne ne voulait pas donner un argument supplémentaire à Moscou d’interrompre ses livraisons de gaz. Le chancelier allemand Olaf Scholz, par la voix de son porte-parole dimanche, a « salué la décision de nos amis canadiens ».

Berlin fait aussi valoir que, pour des raisons techniques, il serait difficile à Gazprom de stopper net ses livraisons via Nord Stream, le gaz exploité dans le champ sibérien étant « sous pression » et ne pouvant pas être éternellement stocké. « Ce n’est pas comme un robinet d’eau », a dit M. Habeck.

Crainte de rationnement

Depuis le début de la guerre, l’Allemagne a fermé un autre gazoduc russe qui devait entrer en fonction – Nord Stream 2 – et fait des efforts pour réduire sa dépendance, mais celle-ci reste encore importante : 35 % de ses importations gazières proviennent de Russie, contre 55 % avant la guerre. Et le chauffage des foyers est toujours assuré à plus de 50 % avec du gaz.

Un arrêt durable de Nord Stream 1 ne pénaliserait pas seulement la première économie européenne.

Selon le site de la société Nord Stream, le gaz qui arrive en Allemagne, dans la ville de Lubmin, continue ensuite à être aussi transporté vers la Belgique, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas « et d’autres pays ».

Un arrêt prolongé des livraisons aggraverait donc la crise énergétique dans laquelle se débat déjà l’Europe, avec des prix qui flambent et la crainte d’un hiver très difficile.

En Allemagne, les autorités réfléchissent déjà à des plans de rationnement.

L’industrie chimique est particulièrement vulnérable, dépendant fortement du gaz. L’organisation du secteur VCI dit se préparer « au scénario du pire », avec lourde récession à la clé.

Le géant BASF réfléchit à mettre une partie des salariés en chômage partiel.

« Si nous ne recevons plus de gaz russe […] les quantités actuellement stockées ne suffiront que pour un ou deux mois », alerte Klaus Müller, le président de l’Agence fédérale des réseaux.

La chambre des députés a déjà adopté jeudi pour elle un plan symbolique d’économie : plus de chauffage au-dessus de 20 degrés l’hiver et plus d’eau chaude dans les bureaux individuels.