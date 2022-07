Un soir de bombardements, ma fille et moi nous sommes réfugiées dans l’école avec d’autres habitants. Un soldat russe est entré en brisant la vitre, a fait s’agenouiller tout le monde et a contraint ma fille à monter à l’étage avec lui. Il l’a violée toute la nuit, lui a lacéré le visage et rasé les cheveux.