Selon l’ONU

16 millions d’Ukrainiens ont besoin d’aide humanitaire

(Kyiv) Quelque seize millions d’Ukrainiens ont besoin d’aide humanitaire et plus de six millions sont toujours déplacés à l’intérieur du pays, a déclaré jeudi à Kyiv la coordinatrice humanitaire de l’ONU dans le pays en guerre.