(Londres) La reine Élisabeth II a reçu en audience mercredi la première ministre écossaise Nicola Sturgeon, au lendemain de l’annonce par la dirigeante de sa volonté d’organiser un nouveau référendum sur l’indépendance de l’Écosse en 2023.

Agence France-Presse

La souveraine de 96 ans a reçu la cheffe du parti indépendantiste SNP au palais d’Holyroodhouse, à Édimbourg, où elle séjourne alors qu’elle participe à une semaine traditionnelle d’évènements royaux en Écosse avec plusieurs membres de sa famille.

Vêtue d’une robe fleurie, elle a été filmée durant la rencontre sans la canne sur laquelle elle prend désormais souvent appui. Nicola Surgeon lui a offert une bouteille d’une édition limitée du whisky Johnnie Walker.

Le contenu de leur échange n’a pas été dévoilé.

Malgré la ferme opposition du gouvernement britannique, la première ministre écossaise avait réaffirmé sa détermination mardi à organiser un nouveau référendum sur l’indépendance de l’Écosse, le 19 octobre 2023.

Elle avait précisé avoir sollicité la Cour suprême pour déterminer si le Parlement écossais avait le pouvoir de légiférer pour organiser ce référendum sans l’accord de Londres.

Les Écossais avaient déjà été consultés sur le sujet en 2014 et avaient voté à 55 % pour rester au sein du Royaume-Uni, et s’appuyant sur ce vote, le premier ministre britannique Boris Johnson soutient qu’un tel référendum ne peut se produire « qu’une fois par génération ».

Réagissant à ce projet alors qu’il était en route pour le sommet de l’OTAN à Madrid, Boris Johnson avait promis de l’étudier « très attentivement » et d’y répondre « de manière appropriée ».

La reine, qui se montre de plus en plus rarement en raison de problèmes pour se déplacer, avait assisté mardi, souriante et avec une canne, à un défilé des forces armées à Édimbourg.

Début juin, les Britanniques avaient célébré pendant quatre jours les 70 ans de règne d’Élisabeth II, qui est le monarque le plus âgé du monde en exercice.