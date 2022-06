Recep Tayyip Erdogan et Joe Biden

Biden et Erdogan doivent se parler mercredi

(À bord d’Air Force One) Les présidents américain Joe Biden et turc Recep Tayyip Erdogan ont prévu de se parler mercredi en marge du sommet de l’OTAN à Madrid, a annoncé le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche Jake Sullivan mardi.

Agence France-Presse

« Nous pensons qu’à un moment ou à un autre demain » les deux hommes « auront l’occasion de se parler », a-t-il dit à bord d’Air Force One, indiquant que les modalités de la rencontre étaient encore en préparation. Jake Sullivan a assuré que l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN, ardemment désirée par Washington et qu’Ankara menace de bloquer, « sera abordée » mais sans être « l’élément central » de la discussion.