(Kyiv) Kyiv s’est de nouveau réveillé dimanche à l’aube avec des bombardements, sur un quartier comprenant des immeubles résidentiels et une usine d’armement déjà touché ces dernières semaines, au jour de l’ouverture d’un Sommet du G7 en Bavière.

Blaise GAUQUELIN Agence France-Presse

« Il y a eu quatre missiles à partir de 6 h 30 », a indiqué à l’AFP Edouard Chkouta, qui habite ce quartier aisé du nord-ouest de la capitale ukrainienne.

Un immeuble d’habitations « a été touché directement dans les derniers étages et j’ai vu de mes propres yeux des blessés sortir », a-t-il raconté.

PHOTO NARIMAN EL-MOFTY, ASSOCIATED PRESS

C’est la troisième fois depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine que ce quartier situé non loin du centre historique est visé par des missiles. Il avait d’abord été touché mi-mars, puis le 28 avril, lors de la visite à Kyiv du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres. Une journaliste ukrainienne de Radio Liberty avait trouvé la mort.

L’usine d’armement du quartier, dénommée Artem, fondée à la fin du XIXe siècle, produit notamment des roquettes et des missiles de gros calibre, selon un site militaire spécialisé ukrainien.

Peu après les frappes, des dizaines de résidants se massaient sur les trottoirs situés en face de l’immeuble touché, certains en pleurs, d’autres en peignoirs ou accompagnés de leur chien, alors que les secours commençaient à évacuer, a constaté une équipe de l’AFP sur place.

Les trois derniers étages de l’immeuble, qui en compte une dizaine, ont été entièrement détruits. Plusieurs incendies se sont déclarés, dégageant une épaisse fumée brune. Les pompiers ont lutté plusieurs heures durant pour maitriser deux foyers d’incendie.

PHOTO SERGEI SUPINSKY, AGENCE FRANCE-PRESSE

Une collaboratrice de l’AFP habitant dans un autre immeuble du même complexe résidentiel a entendu un puissant bourdonnement précédant les explosions, typique des attaques de missiles.

Un porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne a indiqué que les frappes avaient été portées par des missiles, « probablement des X101 », tirés par des bombardiers TU-95 et TU-160 depuis la mer Caspienne. Moscou n’a pas immédiatement confirmé ces informations.

« Intimider » avant le sommet

« Je suis allé au balcon, j’ai vu des missiles tomber et entendu une explosion énorme, tout a vibré », a raconté à l’AFP Iouri, 38 ans, qui habite lui aussi ce complexe.

Quatre blessés ont été hospitalisés, dont une petite fille de sept ans qui résidait au neuvième étage de l’immeuble touché. Elle a été « extraite des décombres », a expliqué le maire de Kyiv, Vitaly Klitschko, arrivé rapidement sur le site.

PHOTO SERGEI SUPINSKY, AGENCE FRANCE-PRESSE Le maire de Kyiv, Vitaly Klitschko

Le bilan pourrait encore évoluer. Un autre missile s’est abattu sur un jardin d’enfants à proximité, apparemment sans faire de victimes.

L’AFP a assisté au sauvetage de la mère de la fillette de sept ans, qui a pris plusieurs heures. Elle était coincée sous une dalle de béton, selon les secours. Les autorités l’ont présentée comme une citoyenne de la Fédération de Russie, âgée d’une trentaine d’années. Elle a été transportée à l’hôpital dans un état grave.

PHOTO VLADYSLAV MUSIIENKO, REUTERS Des secouristes transportent une femme blessée lors des frappes.

Selon M. Klitschko, les Russes ont voulu « intimider les Ukrainiens […] à l’approche du sommet de l’OTAN » et de celui du G7, les deux évènements s’enchaînant en Bavière puis en Espagne à partir de ce dimanche et jusqu’à jeudi.

Irena, 32 ans, est sortie sur le trottoir avec son fils Makar, âgé de 17 mois. « On est descendus avec notre baluchon d’urgence qui est près de la porte depuis le début de la guerre parce qu’on a dû évacuer », a-t-elle dit.

La dernière frappe russe sur la capitale remontait au 5 juin, et avait visé une usine à la périphérie sud-est, faisant un blessé. Les sirènes d’alertes aériennes retentissent néanmoins quasi quotidiennement, invitant les habitants à aller aux abris. Les alertes dimanche matin ont duré plus de cinq heures.

Plus d’armes et de sanctions réclamées contre Moscou

Le gouvernement ukrainien a réclamé dimanche plus d’armes et de sanctions contre Moscou aux pays du G7, réunis en sommet en Bavière (Allemagne), à la suite de nouvelles frappes russes survenues à Kyiv.

« Le Sommet du G7 doit répondre par plus de sanctions contre la Russie et plus d’armes lourdes pour l’Ukraine », a exhorté sur Twitter Dmytro Kouleba, le chef de la diplomatie ukrainienne, appelant à « vaincre l’impérialisme maladif » russe à la suite de cette attaque qui a fait au moins quatre blessés.

« Une enfant ukrainienne de 7 ans dormait paisiblement à Kyiv jusqu’à ce qu’un missile de croisière russe fasse exploser son immeuble », a déploré le ministre des Affaires étrangères ukrainien.

« Il est extrêmement important qu’au cours des sommets de cette semaine, le G7 et l’OTAN démontrent que leur engagement pour défendre l’Ukraine ne sera jamais plus faible que le désir de [Vladimir] Poutine de s’en emparer », a par ailleurs insisté dimanche M. Kouleba dans une tribune coécrite avec son homologue britannique, Liz Truss.

Le ministre a de nouveau appelé à « augmenter et accélérer l’approvisionnement en armes lourdes, durcir les sanctions contre tous ceux qui contribuent à la guerre de Poutine et arrêter complètement les importations d’énergie russe ».

« Chaque arme supplémentaire aidera les Ukrainiens à repousser les envahisseurs russes » et « chaque nouvelle sanction contribuera à priver la machine militaire de Poutine de ressources et à sauver davantage de vies », a-t-il affirmé.

Des centres d’entraînement militaire attaqués

La Russie a déclaré dimanche avoir frappé trois centres d’entraînement militaires dans le nord et l’ouest de l’Ukraine, dont un situé à proximité de la frontière polonaise, quelques jours avant un sommet de l’OTAN dont Varsovie est membre.

Ces bombardements ont été effectués avec des « armes de haute précision des forces aérospatiales russes et des missiles [de croisière] Kalibr », a indiqué dans un communiqué le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.

Parmi les cibles figure un centre d’entraînement militaire des forces ukrainiennes dans le district de Starytchi, dans la région de Lviv, à une trentaine de kilomètres de la frontière polonaise.

Les deux autres centres d’entraînement ukrainiens visés se trouvent dans la région de Jytomyr (Centre-Ouest) et dans la région de Tcherniguiv (Nord).

M. Konachenkov n’a pas précisé d’où ni quand ces missiles avaient été tirés, mais l’Ukraine a annoncé samedi que la Russie avait effectué ce jour-là des frappes depuis la Biélorussie, frontalier au nord. Moscou ne s’est pas exprimé à ce sujet.

Après ces frappes, plusieurs brigades ukrainiennes « ont entièrement perdu leurs capacités de combat » et les « plans visant à les déployer dans des zones de combat ont été contrecarrés », a affirmé M. Konachenkov.

Avec ces bombardements, la Russie rappelle une nouvelle fois qu’elle est capable d’atteindre n’importe quel point du territoire ukrainien, même si l’essentiel des opérations se déroule désormais dans l’est et le sud de ce pays.