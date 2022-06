(Toulouse) Le tiers sud-ouest de la France se trouve vendredi sous une chape de plomb pour une journée de plus, la canicule se prolongeant vendredi dans les 37 départements placés en vigilance rouge ou orange, alors que les autorités appellent à la « prudence ».

François BENEYTOU et les bureaux de l’AFP Agence France-Presse

Au total, 18 millions de personnes sont affectées, les écoliers et collégiens pouvant rester chez eux dans les départements en alerte rouge bien que leur accueil soit assuré dans les établissements.

Après les 40 °C atteints jeudi dans le Minervois (Hérault), un record de précocité dans l’Hexagone, la température est attendue encore plus haute dans plusieurs départements vendredi et samedi « sur l’axe Landes, Poitou-Charentes, Vendée » selon Météo-France.

Face à ces records à venir, la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon a visité un Ehpad dans la Vienne, où elle a échangé avec quelques résidents. « Nous sommes dans un épisode de canicule très précoce, un épisode fort qui dure un peu plus que prévu », a-t-elle affirmé devant la presse, ajoutant que « l’hôpital est évidemment saturé, mais répond à la demande ».

En campagne électorale dans le Calvados, la première ministre Elisabeth Borne a insisté sur les consignes de prudence et de prévention pour les personnes vulnérables.

Borne prône « la prudence »

« Il y a une mobilisation concrète avec les mairies, on s’assure que les personnes qui sont fragiles sont bien appelées régulièrement », a-t-elle notamment souligné pour les personnes âgées qui sont chez elles.

« L’urgence, c’est vraiment ces consignes sur la prudence à avoir avec ces grosses chaleurs qui vont durer jusqu’à la fin de la semaine », a-t-elle souligné, alors que les maisons de retraite ont adopté des mesures pour protéger leurs résidents avec arrosage des façades, glaçons dans les boissons, ventilateurs et séquences prolongées dans les salles climatisées.

La vigilance rouge, niveau le plus élevé du « plan national canicule », concerne 12 départements du Sud-ouest et de la façade Atlantique : Charente, Charente-Maritime, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vendée et Vienne.

Météo-France avait étendu jeudi la vigilance orange à 25 départements au total, de l’Aude jusqu’au centre et au Morbihan.

Vendredi matin dans le centre de Toulouse, où le thermomètre affichait déjà 30 degrés, un groupe de jeunes SDF assis à même le sol, accompagnés de leurs chiens et d’un chat en laisse, demandait aux passants de leur acheter des bouteilles d’eau fraîches au supermarché du quartier.

« Vous voyez, on est sages aujourd’hui, adieu la bière ! », lance Théo, la vingtaine, qui avoue avoir eu « très peur » la veille quand les pompiers sont intervenus pour secourir une amie « sévèrement déshydratée ».

À Rennes, à l’heure du déjeuner, des fidèles musulmans se sont rendus à la prière du vendredi dans un gymnase situé dans le plus grand parc de la capitale bretonne. « On va ouvrir des portes, les fidèles ne vont pas rester longtemps, le temps de la prière et du sermon. On va fournir des bouteilles d’eau », a expliqué à l’AFP Bouazza Talibi, président de l’association Espoir Amal.

La prochaine nuit, « la plus chaude de l’épisode » qui a débuté mardi, sera également une épreuve selon Météo-France, avec des minimales situées entre 21 °C et 25 °C dans les départements les plus touchés.

« C’est la vague de chaleur la plus précoce jamais enregistrée en France » depuis 1947, indique Matthieu Sorel, climatologue à Météo-France, y voyant un « marqueur du changement climatique ».

Risque d’incendie

Plusieurs évènements sont perturbés par la canicule. Dans le Tarn, la préfecture a interdit la retransmission sur écran géant à Castres de la demi-finale du Top 14 Castres-Toulouse, qui se tient vendredi à Nice, suscitant la colère de la mairie et du club.

Dans l’agglomération de Niort (Deux-Sèvres), le festival « 5e saison » a décalé vendredi et samedi ses spectacles de la journée, programmant leur début vers 21 h.

Trois des massifs forestiers des Bouches-du-Rhône ont par ailleurs été interdits au public et pour des travaux par la préfecture, face au danger d’incendie, notamment dans les Alpilles. Les travaux sont en outre interdits dans 16 autres massifs du département.

En Lot-et-Garonne, dans les Landes et la Gironde, le « risque incendies de forêt » a été élevé au niveau orange et la circulation de véhicules à moteur sur les chemins forestiers, ainsi que les travaux sylvicoles sont interdits de 14 h à 22 h.

Avec la chaleur, la qualité de l’air s’est en outre détériorée en Île-de-France ainsi que dans plusieurs départements d’Occitanie, de Paca et des Hauts-de-France, tandis que la vitesse autorisée a été abaissée dans certains départements.