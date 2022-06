Photo fournie par le CERN, via The new york times

Le CERN a rappelé qu’il avait été créé « au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour rassembler les nations et les peuples dans la poursuite pacifique de la science ». « L’agression d’un pays contre un autre va à l’encontre de ces valeurs », a-t-il ajouté.