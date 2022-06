(Kyiv) Les dirigeants français, allemand, italien et roumain sont tous pour l’octroi « immédiat » à l’Ukraine du statut officiel de candidat à une adhésion à l’Union européenne, a déclaré le président français Emmanuel Macron, jeudi lors d’une conférence de presse des dirigeants européens à Kyiv.

Benoît FINCK avec Anna MALPAS à Lyssytchansk Agence France-Presse

Ce que vous devez savoir Zelensky a « accepté une invitation » de Scholz pour participer au prochain G7 ;

Adhésion de l’Ukraine à l’UE : les Vingt-Sept doivent décider, lors d’un sommet les 23-24 juin ;

« Nous reconstruirons tout », assure Mario Draghi à Irpin ;

Le Royaume-Uni sanctionne le patriarche Kirill ;

Les sanctions britanniques contre le Patriarche russe sont « absurdes, insensées », selon l'église russe ;

Crimée : le Conseil de l’Europe condamne les violations des droits humains par la Russie ;

À Irpin, Emmanuel Macron salue « l’héroïsme » des Ukrainiens ;

Olaf Scholz sous pression sur les ventes d’armes. Il s'engage à aider l’Ukraine « aussi longtemps qu’il le faudra » ;

La Slovaquie donne des hélicoptères et des roquettes Grad à l’Ukraine ;

Environ 10 000 civils toujours présents à Sievierodonetsk. Consultez Mieux comprendre la guerre en Ukraine

Tous les quatre nous soutenons le statut de candidat immédiat à l’adhésion. Ce statut sera assorti d’une feuille de route et impliquera aussi que soit prise en compte la situation des Balkans et du voisinage, en particulier de la Moldavie Le président français Emmanuel Macron

Arrivé en gare de Kyiv après près de dix heures de train depuis le sud-est de la Pologne, le président français, qui assume jusqu’au 30 juin la présidence tournante de l’Union européenne, a déclaré que les dirigeants étaient venus adresser « un message d’unité européenne » et de « soutien » à Kyiv « à la fois pour le présent et pour l’avenir ».

Le chancelier allemand Olaf Scholz, critiqué lui pour le peu de livraisons d’armes allemandes à l’Ukraine, n’a pas fait de déclaration formelle pour l’instant. Il a indiqué que la visite visait « à manifester notre solidarité » et à « assurer que l’aide que nous organisons, financière, humanitaire, mais aussi lorsqu’il s’agit d’armes, se poursuivra […] aussi longtemps qu’il le faudra pour la lutte pour l’indépendance de l’Ukraine », dans un entretien au quotidien Bild accordé pendant leur voyage en train.

Photo MARKO DJURICA, REUTERS Le chancelier allemand Olaf Scholz.

En visitant ensuite Irpin, une des banlieues de Kyiv dévastées au début de la guerre par l’offensive russe ratée sur la capitale, le président français s’est défendu de toute « ambiguité » dans son soutien à Kyiv, lui qui a été très critiqué pour avoir affirmé qu’il ne fallait pas « humilier » la Russie.

« Il faut que l’Ukraine puisse résister et l’emporter » face à l’armée russe, a-t-il déclaré. « La France est aux côtés de l’Ukraine depuis le premier jour » […] nous sommes aux côtés des Ukrainiens sans ambiguïté «, a-t-il affirmé.

« Faites l’Europe, pas la guerre »

Comme d’autres dirigeants européens venus à Kyiv avant eux, les dirigeants ont déambulé dans les rues d’Irpin, s’arrêtant devant des bâtiments détruits par les combats ou une voiture calcinée, posant des questions à leur guide, le ministre ukrainin de la Décentralisation Oleksiï Tchernychov.

Le président français s’est notamment arrêté devant un dessin sur un mur, accompagné du message « Make Europe Not War » ( « Faites l’Europe, pas la guerre » ).

C’est le bon message. C’est très émouvant de voir cela. Le président français Emmanuel Macron

« Nous reconstruirons tout », a promis de son côté Mario Draghi.

À l’issue de leur visite, le président français a loué « l’héroïsme » des Ukrainiens, évoquant « les stigmates de la barbarie, » les premières traces de ce que sont les crimes de guerre. «

Photo SERGEI SUPINSKY, Agence France-Presse De gauche à droite : le chancelier allemand Olaf Scholz, le président français Emmanuel Macron, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le premier ministre italien Mario Draghi et le président roumain Klaus Iohannis.

Le chancelier allemand a lui dénoncé « la brutalité de la guerre d’agression russe, qui vise simplement à détruire et à conquérir ».

« Des civils innocents ont été touchés, des maisons ont été détruites. Une ville entière a été détruite alors qu’elle ne comportait aucune infrastructure militaire », a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Des centaines de civils ont été tués dans les villes d’Irpin, Boutcha et Borodianka, pendant l’occupation russe de cette région en mars. Des enquêtes internationales sont en cours pour déterminer les coupables de ces crimes de guerre dont les Ukrainiens accusent les forces russes.

« Signaux politiques clairs »

Les quatre dirigeants ont ensuite retrouvé le président ukrainien Volodymyr Zelensky au palais présidentiel, au centre de Kyiv, avant une conférence de presse commune dans l’après-midi.

La capitale ukrainienne a repris vie depuis le retrait russe de la région, mais est encore occasionnellement frappée par des tirs russes. Les sirènes d’alerte y retentissent fréquemment, comme cela a été le cas peu après l’arrivée des dirigeants européens jeudi.

La question d’une adhésion de l’Ukraine à l’UE devait être au cœur des discussions. M. Zelensky martèle que son pays, en défendant « les valeurs » de l’Europe face à l’agression russe, a gagné le droit de rejoindre le bloc européen, que l’UE refusait d’envisager avant le début de l’invasion russe.

Les Vingt-Sept doivent décider, lors d’un sommet les 23-24 juin, s’ils accordent à l’Ukraine le statut officiel de candidat à une adhésion, début d’un processus de négociations qui peut durer des années.

La Commission européenne doit faire connaître sa recommandation vendredi.

Mercredi, depuis la Roumanie, le président français avait souligné la nécessité d’envoyer des « signaux politiques clairs » aux Ukrainiens dans une « situation géopolitique inédite ».

Parmi les 27, les pays d’Europe de l’Est appuient cette candidature, mais d’autres comme le Danemark ou les Pays-Bas ont exprimé des réserves. Toute décision nécessite l’unanimité.

L’Ukraine pourrait obtenir un statut de candidat sous conditions ou assorti d’une date pour l’ouverture des négociations, selon certains experts.

La France se dit « ouverte » à cette candidature, mais propose la création d’une Communauté politique européenne qui permettrait d’ancrer plus vite l’Ukraine à l’Europe, en l’associant à des projets concrets de défense, d’énergie ou d’infrastructures, sans attendre une adhésion.

Une proposition mal accueillie à Kyiv, qui redoute qu’elle renvoie une adhésion à l’UE aux calendes grecques.

En attendant de connaître la décision de l’UE, le chancelier Scholz a confirmé que M. Zelensky avait « accepté (son) invitation » à participer au prochain Sommet du G7, du 26 au 28 juin, en Bavière, puis au sommet de l’OTAN qui se déroulera dans la foulée à Madrid.

« Moment-charnière »

Le président ukrainien devait également réitérer aux dirigeants européens sa demande d’accélération de livraisons d’armes lourdes.

« L’Ukraine doit obtenir tout ce qui est nécessaire pour remporter la victoire », avait-il insisté mercredi devant les députés tchèques.

La visite intervient alors que les forces ukrainiennes sont en difficulté dans le Donbass, région de l’est de l’Ukraine partiellement contrôlée par des séparatistes prorusses depuis 2014 et que Moscou s’est fixé pour objectif de contrôler en totalité.

Les États-Unis ont annoncé mercredi une nouvelle tranche d’aide militaire à l’Ukraine d’un milliard de dollars, qui comprend notamment des pièces d’artillerie et des obus supplémentaires.

« Je veux dire ma gratitude pour ce soutien, il est particulièrement important pour notre défense dans le Donbass », a réagi M. Zelensky dans son message vidéo quotidien.

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a appelé mercredi ses alliés à « intensifier » les livraisons d’armes aux Ukrainiens.

Photo VALERIA MONGELLI, Agence France-Presse Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin.

« L’Ukraine est confrontée à un moment charnière sur le champ de bataille », a-t-il déclaré lors d’une réunion à Bruxelles des pays du « groupe de contact » créé par les États-Unis pour aider militairement l’Ukraine. « Nous devons donc intensifier notre engagement commun » et « redoubler d’efforts pour qu’elle puisse se défendre », a-t-il ajouté.

Les combats se concentrent depuis plusieurs semaines sur Sievierodonetsk et Lyssytchansk, deux villes voisines clé pour le contrôle du Donbass, soumises à des bombardements constants et dont la quasi-totalité des infrastructures-électricité, eau, communications-ne fonctionnent plus.

Photo ARIS MESSINIS, Agence France-Presse Une vue aérienne de Sievierodonetsk.

« C’est de plus en plus difficile tous les jours, les Russes amènent de plus en plus d’armes dans la ville et essaient d’attaquer depuis plusieurs directions », a déclaré jeudi Oleksandr Striouk, maire de Sievierodonetsk.

« La situation à Sievierodonetsk est compliquée », a reconnu le chef des forces ukrainiennes, Oleksiy Gromov.

Les forces ukrainiennes sont notamment retranchées dans la grande usine chimique Azot, emblématique de cette ville qui comptait avant la guerre quelque 100 000 habitants. Plus de 500 civils seraient réfugiés à l’intérieur, selon le maire de Sievierodonetsk.

Moscou a proposé mardi un « couloir humanitaire » qui permettrait d’évacuer ces civils vers des territoires contrôlés par les Russes, avant d’accuser Kyiv mercredi d’avoir « fait échouer » l’opération.

Au total, quelque 10 000 civils sont encore présents à Sievierodonetsk, a indiqué jeudi Serguiï Gaïdaï, le gouverneur de la région de Louhansk.

« L’armée russe perd des centaines de combattants, mais trouve des réserves et continue de détruire Sievierodonetsk », a-t-il affirmé. Mais « nos militaires tiennent la défense ».